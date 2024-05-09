Анализ поставок намекает на компоненты будущей консоли Nintendo Switch 2

Новая игровая консоль под названием Nintendo Switch 2 может получить оперативной памяти в полтора раза больше, чем установлено в консоли первого поколения. Объём памяти может увеличиться до 12 ГБ. Вывод об этом сделан из таможенных данных при поставках между компаниями Nvidia и Nintendo.

Портал Famiboards на протяжении нескольких месяцев отслеживал данные пересылок, обнаружив упоминания тестирования и поставок различных комплектующих, которые могут быть связаны с консолями Nintendo. Были замечены идентификаторы компонентов Switch (OLED, Lite, orig, v2) и неизвестные идентификаторы. Последние могут относиться к Switch 2.

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Изучение данных показало признаки использования объёма оперативной памяти 12 ГБ. Это могут быть два модуля памяти LPDDR5 по 6 ГБ каждый со скоростями 7500 MT/с. Используется хранилище типа UFS 3.1 объёмом 256 ГБ.

Всё это пока не подтверждено официально, но информация об объёме памяти 12 ГБ всплывает не впервые. В сентябре прошлого года главный редактор издания Universo Nintendo утверждал то же самое. Ранее в этом году ютубер Moore's Law is Dead говорил об этом же, хотя конфигурация с объёмом памяти 12 ГБ может быть не единственной. Речь может идти о памяти Samsung на техпроцессе 8 нм, который является достаточно дешёвым. 128-битная память позволит выбирать между объёмом 8 ГБ и 12 ГБ и 16 ГБ.

Анонс новой игровой консоли ожидается не позже марта 2025 года.