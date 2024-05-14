Kia обновляет свой популярный электрический кроссовер и предлагает футуристический внешний вид

Автопроизводитель Kia представил обновлённую модель EV6, призванную сохранить конкурентоспособность на рынке электромобилей. Ёмкость аккумулятора здесь выросла до 84 кВт*ч против прежнего значения в 77,4 кВт*ч. Результатом стало увеличение запаса хода до 494 км.

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Мощность и крутящий момент остались прежними. Модель начального уровня обладает мощностью 225 л.с. и крутящим моментом 350 Нм. Версия AWD с двумя двигателями имеет значения 320 л.с. и 605 Нм. Базовая модель с аккумулятором 58 кВт*ч и мощностью 167 л.с. упомянута не была.

Время зарядки также осталось без изменений. От 10 до 80% должно хватить 18 минут при подключении к зарядному устройству мощностью 350 кВт. Зато снаружи и внутри изменений больше. Спереди располагаются более современные светодиодные фары Star Map. На переднем бампере воздушная заслонка стала более явно выраженной.

Сзади теперь используется более простая световая схема. Задний бампер получил глянцевые чёрный вставки, изменилось положение отражателей и фар заднего хода. Представлен новый дизайн 19 до 20 дюймов. В комплектации GT-Line предлагается более агрессивный передний бампер.

Центральный экран и водительский размером 12,3 дюйма теперь располагаются в рамках одного панорамного дисплея. Установлено последнее программное обеспечение ccNC от Hyundai Group с улучшенной графикой. Дополненная реальность используется со спутниковой навигацией и есть возможность вести потоковую трансляцию контента посредством сторонних приложений. Обновления приходят по беспроводной сети.

Рулевое колесо стало более угловатым, логотип Kia немного передвинули. На руле есть емкостные сенсорные датчики, чтобы знать, лежат ли на нём руки водитель. Это необходимо для помощи в центрировании полосы движения.

Есть сенсорное управление подогревом сидений и некоторыми другими функциями. Аудиосистема Meridian получила 14 динамиков, используется система авторизации со сканером отпечатков пальцев. Это даёт возможность завести автомобиль без ключа. Имеется цифровое зеркало заднего вида и удобные сиденья передних пассажиров.

Всего здесь 10 подушек безопасности, система помощи при безопасном выходе, полуавтономная система помощи при вождении на шоссе, дистанционная помощь при парковке с повышенной точностью и удобством, система предотвращения столкновений спереди и система помощи при столкновении спереди, сбоку, сзади во время парковки. Ещё есть цифровой ключ и бортовые камеры с записью заднего и переднего вида.

Стоимость пока названа не была, а модель 2024 года в США стоит от $42600 за версию Light RWD и достигает цены $61100 за версию GT.