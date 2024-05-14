Thunderbolt Share даст возможность делиться устройствами и изображениями на экране

Компания Intel предложила новый метод взаимодействия между компьютерами. Технология под названием Thunderbolt Share представляет собой приложение, благодаря которому можно делиться изображением между экранами, доступом к клавиатуре, мыши, файлами на разных GR. В основе этого лежит технология Thunderbolt для обеспечения максимально быстрого и эффективного подключения.

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Intel утверждает, что при подключении между разными компьютерами передаваемые данные будут надёжно защищены. В настоящее время технология описывается как необходимая для подключения двух компьютеров между собой, чтобы можно было работать с ними одновременно.

Также можно будет подключать мониторы или хабы с поддержкой Thunderbolt, чтобы поддерживать связь с обоими компьютерами. Пока неизвестно, можно ли будет передавать данные с внешних видеокарт на компьютеры.

Чтобы компьютер смог воспользоваться новой технологией, он должен быть лицензирован для неё. Лицензия есть у таких производителей, как MSI, Lenovo, Razer, Acer, Kensington, Belkin и пара других.

Технология совместима со стандартами Thunderbolt 4 и 5, а также операционными системами Windows. Первая версия будет представлена 15 мая.