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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel назначила нового руководителя по взаимодействию с контрактными клиентами
Прежний уже достиг пенсионного возраста.

Корпорация Intel уже давно реформирует свой бизнес таким образом, чтобы больше времени уделять контрактному выпуску полупроводниковых компонентов для сторонних разработчиков, и в новом пресс-релизе сообщает, что старшим вице-президентом и руководителем Foundry Services назначен Кевин О’Бакли (Kevin O’Buckley), обладающий более чем 25-летним опытом работы в полупроводниковой отрасли.

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Источник изображения: Business Wire

Кевин в этой должности будет подчиняться непосредственно генеральному директору Intel Патрику Гелсингеру (Patrick Gelsinger) и руководить взаимодействием Intel со сторонними заказчиками и партнёрами по экосистеме. Особое внимание будет уделяться интеграции инструментов, связанных с искусственным интеллектом, которые способны ускорить вывод на рынок новых продуктов. О’Бакли до этого работал на посту старшего вице-президента Marvell Technologies, руководил Avera Semiconductor, имеет опыт работы в GlobalFoundries и IBM. С этой точки зрения данный багаж знаний полезен Intel, поскольку новый старший вице-президент имеет представление о деятельности компаний-разработчиков и контрактных производителей чипов одновременно. Предшественник О’Бакли, Стюарт Панн (Stewart Pann), уходит из Intel после 35 лет работы на заслуженный отдых уже в конце мая, но продолжит консультировать своего преемника по мере необходимости.

#intel #полупроводники #назначение
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