Vivo выпустит флагманские телефоны X100 Ultra, X100s Pro и X100s в Китае

vivo.com

Благодаря информации, полученной на сайте Weibo, стали известны даты запуска, цены и конфигурации предстоящих флагманских телефонов Vivo - X100 Ultra, X100s Pro и X100s. Аккаунт Weibo "Experience More" поделился несколькими фотографиями, на которых видно, что X100 Ultra будет представлен 13 мая, версии X100s и X100s Pro выйдут 17 числа, а X100 Ultra поступит в продажу 28 числа.

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X100 Ultra, высококлассная модель серии, оснащается 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ, а также функцией спутникового подключения. Модель стоит 8 499 юаней (около 107 000 руб) за топовую версию, также предлагается вариант 16 ГБ+512 ГБ по цене 7 499 юаней (около 94 000 руб) и версия начального уровня 12 ГБ+256 ГБ по цене 6 699 юаней (около 84 000 руб).

Модель X100s Pro, имеющая схожую с X100 Ultra конфигурацию, но чуть более низкую цену, предлагается в варианте 16 ГБ+1 ТБ по цене 6 199 юаней (около 75 000 руб), в варианте 16 ГБ+512 ГБ по цене 5 599 юаней (около 70 000 руб ), а в варианте 12 ГБ+256 ГБ по цене 4 999 юаней (около 63 000 руб).

Для тех, кто ищет более бюджетный вариант, X100s выпускается в четырех различных конфигурациях. Самая высокая конфигурация 16 ГБ+1 ТБ стоит 5 199 юаней (около 65 000 руб), а версии 16 ГБ+512 ГБ и 16 ГБ+256 ГБ - 4 699 юаней (около 59 000 руб) и 4 399 юаней (55 000 руб) соответственно. Вариант 12 ГБ+256 ГБ стоит 3 999 юаней (около 50 000 руб).

Поклонники также могут ожидать различные варианты расположения и цвета объективов для каждой модели: X100 Ultra имеет “four-tube” расположение объективов по сравнению с “cross” расположением у X100s.