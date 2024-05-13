У OnePlus Ace 3 Pro ожидается самый большой аккумулятор в истории OnePlus

Линейка смартфонов OnePlus Ace 3 в настоящее время содержит две модели, а именно Ace 3 и Ace 3V. Неоднократно появлялись слухи о грядущем релизе версии Pro. Известный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми сведениями об этом устройстве.

Согласно его данным, этот аппарат получит состоящий из двух ячеек аккумулятор. Ёмкость каждой ячейки равна 2970 мАч, что в результате даёт 5940 мАч.

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Согласно мнению инсайдера, производитель обозначит этот аккумулятор как обладающий ёмкостью 6100 мАч. Обычно маркетинговые значения являются округлёнными, причём в большую сторону. В любом случае, если сведения окажутся достоверными, Ace 3 Pro будет обладателем самого крупного аккумулятора среди всех смартфонов OnePlus.

Ранее этот же источник говорил об экране OLED с разрешением 1,5K. Также ожидается использование флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 3 и объёма оперативной памяти 16 ГБ плюс хранилища 1 ТБ. Не исключено существование версии с памятью LPDDR5x объёмом 24 ГБ.

Можно предположить, что камера останется 50 Мп на основе сенсора Sony IMX890, как и в аппаратах OnePlus Ace 3/12R. Ожидается дизайн с металлическими рамками по бокам и стеклом сзади.

Точные сроки появления устройства неизвестны, как и будет ли смартфон продаваться за пределами Китая. По крайней мере этого не произошло с прежним Ace 2 Pro.