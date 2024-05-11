Выпуск нового складного смартфона OnePlus Open 2 отложен из-за решения OPPO не выпускать новые модели в этом году.

Запланированный на этот год выпуск второго поколения складного смартфона OnePlus Open 2, как стало известно, не состоится. Причина заключается в решении компании OPPO, на базе устройств которой обычно создаются модели OnePlus.

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OnePlus Open, дебютировавший в прошлом году, был переименованной версией OPPO Find N3 и получил высокие оценки на глобальном рынке. Однако, несмотря на успех первой модели, последующая разработка OPPO Find N5, которая могла бы стать основой для OnePlus Open 2, была отложена до 2025 года. Сообщается, что новинка получит процессор Snapdragon 8 Gen 4.

Несмотря на отсутствие новых моделей OnePlus и OPPO в этом году, в мире складных устройств ожидается много других значимых релизов. Среди них новые модели Samsung Galaxy Z Fold6 и Z Flip6, а также второе поколение Google Pixel Fold и новинка от Xiaomi — Mix Flip.