OnePlus, один из самых успешных брендов на рынке Android, готовится представить новые флагманские устройства. Появились изображения камер двух долгожданных новых флагманов компании.

OnePlus, один из самых узнаваемых брендов на рынке Android, продолжает выпускать замечательные смартфоны. Компания, представившая в последние месяцы серию OnePlus 12, предназначенную для глобального рынка, ускорила работу над серией OnePlus 13, которая выйдет в следующем году. Дизайн камеры новой серии, о котором уже давно ходят утечки, теперь стал известен.



Йогеш Брар, известный своими достоверными сведениями об утечках, опубликовал чертежи, на которых подробно описаны системы камер OnePlus 13 и OnePlus 13R. Согласно чертежам, опубликованным Браром, в серии OnePlus 13, в отличие от серии OnePlus 12, компания будет использовать разные дизайнерские подходы.

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OnePlus 13 будет иметь круглую систему задней камеры, похожую на Xiaomi 13 Ultra. OnePlus 13R будет оснащен системой камер, аналогичной OnePlus 10 Pro.

Долгожданные новые телефоны OnePlus, вероятно, будут представлены в Китае в конце года. Ожидается, что на мировом рынке устройства появятся в начале следующего года. OnePlus 13, вероятно, будет использовать чипсет Snapdragon 8 Gen 4, а OnePlus 13R - Snapdragon 8 Gen 3 или другой чипсет с аналогичной производительностью.