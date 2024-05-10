Asus ROG Ally X получила улучшенный аккумулятор и больше памяти

Компания Asus в четверг официально представила обновлённый игровой портативный компьютер ROG Ally X. Это улучшенный вариант устройства первого поколения на основе того же чипа AMD Ryzen Z1. В прошлом году состоялся дебют Asus ROG Ally, который проложил дорогу к применению в подобный консолях новых APU AMD Ryzen Z1 на архитектуре Zen 4. Год спустя Asus решила освежить свой продукт и назвать его ROG Ally X.





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Хотя ROG Ally X и основан на прежней линейке APU AMD Ryzen Z1, здесь нет выбора между двумя моделями процессоров. Предлагается лишь более дорогой вариант APU Ryzen Z1 Extreme. Это лучший чип для подобных консолей с 8 ядрами, 16 потоками и частотой до 5,1 ГГц. Ещё здесь есть 12 вычислительных блоков RDNA 3 и 24 МБ кэша. Мощность APU варьируется в диапазоне 9-30 Вт. Благодаря усовершенствованному охлаждению в ROG Ally X можно рассчитывать на некоторый прирост производительности.

ROG Ally X предлагает значительные изменения в аккумуляторе и хранилище. Ёмкость аккумулятора выросла на 30-40%, за счёт чего Asus обещает удвоение продолжительности работы. Появилась поддержка твердотельных накопителей NVMe M.2 форм-факторов до 2280. В результате появляется возможность подключить накопители объёмом 4-8 ТБ. Появилась поддержка оперативной памяти типа LPDDR5X-7500.

Всё это не мешает устройству сохранить прежний размер корпуса и экрана. Диагональ составит 7 дюймов при разрешении FHD с частотой обновления до 120 Гц и до яркостью 500 нит. У консоли первого поколения была проблема с использованием карт памяти SD, которые могли выходить из строя. Теперь Asus переместила слот для SD-карты дальше от внутреннего радиатора, чтобы такого больше не происходило.

Asus ROG Ally X будет предлагаться в чёрном цвете и может подорожать. Первая версия Z1 Extreme стоила $699. Asus может рассказать подробности 2 июня в рамках выставки Computex 2024.