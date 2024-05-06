В оригинальном дизайне устройства чтения карт microSD было расположено прямо под вентиляционными отверстиями, что могло привести к перегреву и повреждению карт

Компания ASUS пересматривает дизайн своей портативной игровой консоли, ROG Ally, чтобы решить проблему нагрева карт памяти microSD. В оригинальном дизайне консоли картридер находится прямо под вентиляционными отверстиями, через которые активный механизм охлаждения отводит тепло. Это может вызывать перегрев и повреждение карт microSD, а также самого картридера. В новой версии ROG Ally компания ASUS переставит картридер в сторону от вентиляционных отверстий и проведет тестирование для повышения надежности работы с картами microSD. Актуальным владельцам ROG Ally, ASUS уже продлила гарантию на 2 года и предоставила компенсацию за поврежденный картридер. Однако гарантия распространяется только на сам картридер, а ответственность за поврежденные карты и данные на них остается на пользователях.

Некоторые покупатели высказывают свое недовольство проблемой и реакцией компании. Однако другие участники подчеркивают, что есть простое решение это проблемы, заключающееся в использовании специальной фольги, которую можно поместить на считыватель слота microSD при разборке консоли, чтобы предотвратить ее повреждение от нагрева. Они также отмечают, что компания ASUS плохо отреагировала на проблему и не предприняла достаточных шагов для ее решения.

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Некоторые покупатели обращают внимание на то, что компания ASUS не всегда предлагает надежные продукты, что приводит к разочарованию клиентов. Они рекомендуют потенциальным покупателям быть осторожными и не покупать продукты сразу после выхода, чтобы избежать возможных проблем.