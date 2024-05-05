Компания Asus анонсирует свои новейшие продукты на выставке Computex 2024, в том числе игровую консоль ROG Ally 2024, блок питания Thor 1600 III и ИБП Mojlonir и другие.

Выставка Computex 2024 не за горами, и ASUS готовится произвести фурор. Компания анонсировала линейку новых продуктов, включая консоль ROG Ally 2024, мощный блок питания Thor 1600 III и источник бесперебойного питания (ИБП) Mojlonir.

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В центре экспозиции ASUS на выставке Computex 2024 - консоль ROG Ally 2024. Это ультрасовременное игровое устройство призвано революционизировать способы взаимодействия геймеров со своими любимыми играми.

Ключевые функции консоли включают в себя:

Разрешение 8K и частота обновления 120 Гц для потрясающих визуальных эффектов

Оптимизация игры на основе искусственного интеллекта для повышения производительности и сокращения задержек

Поддержка популярных игровых платформ, включая ПК, консоли и облачные игры

Интегрированные возможности потоковой передачи для живого игрового процесса и комментариев

К консоли ROG Ally 2024 присоединяется блок питания Thor 1600 III - мощностью 1600 Вт. Thor 1600 III, предназначенный для экстремальных игр и создания контента, может похвастаться:

Сертификация 80 PLUS Titanium для максимальной эффективности и надежности

Модульная конструкция для удобства управления кабелями и уменьшения помех

Поддержка нескольких видеокарт и мощных процессоров

Еще одним дебютом на Computex 2024 стал ИБП Mojlonir, революционное решение для резервного питания, разработанное как для домашнего, так и для профессионального использования. Mojlonir может похвастаться:

Аккумуляторы большой емкости обеспечивают длительный срок службы

Расширенная защита от перенапряжений и фильтрация шумов для оптимальной производительности системы

Компактный, изящный дизайн для удобного размещения в любой среде

Другие продукты ASUS, которые произведут фурор на выставке Computex 2024, включают:

Последняя версия популярного игрового ноутбука ROG Zephyrus, отличающаяся улучшенным охлаждением и производительностью

Игровая гарнитура Strix Fusion 700 с объемным звуком 7.1 и передовой технологией шумоподавления

Монитор ProArt PA279CV, высококачественный дисплей, предназначенный для профессиональных приложений для графики и редактирования видео

"Мы очень рады продемонстрировать наши последние инновации на выставке Computex 2024", - сказал генеральный директор ASUS Джерри Шен. "Наши продукты предназначены для расширения возможностей как геймеров, так и создателей и профессионалов, и нам не терпится поделиться ими со всем миром".