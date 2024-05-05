Пользователь YesItsKira из Github с помощью мода ROG Ally 2nd Screen Mod смог реализовать модификацию с добавлением второго откидного экрана по аналогии с Nintendo DS. И все благодаря наличию Windows 11 на консоли ROG Ally.

Изображение: @YesItsKira

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Портативная игровая консоль ROG Ally от Asus, работающая на базе операционной системы Windows 11, обладает весьма впечатляющими характеристиками — процессор AMD Ryzen Z1/Z1 Extreme, 16 ГБ ОЗУ, 7-дюймовый дисплей с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц. Все это делает консоль мощным конкурентом популярной Steam Deck. Но ключевое отличие ROG Ally заключается в возможности ее использование на Windows 11, что открывает реальные возможности по модификации и расширению функционала.



Один из пользователей под ником YesItsKira воспользовался этой особенностью и разработал уникальный мод, который добавляет к ROG Ally второй откидной экран, сообщает Tomshardware. Мод позволяет играть в игры с использованием двух дисплеев одновременно, как на культовой портативной консоли Nintendo DS.

По умолчанию в ROG Ally нет выхода HDMI, зато есть USB-C порт с поддержкой режима DP Alt для передачи видеосигнала и возможность подключения внешних мониторов или концентраторов с HDMI. Но при этом теряется мобильность, поскольку нужен дополнительный экран и кабели. Модификация от YesItsKira решает эту проблему, добавляя откидной 7-дюймовый дисплей Wimaxit прямо на корпус ROG Ally. Для этого используется USB-концентратор, различные крепежные элементы и кабели. Конструкция получилась довольно громоздкой, зато теперь можно играть с комфортом на двух экранах, не теряя мобильности.



Благодаря тому, что ROG Ally работает на Windows 11, для реализации этого решения не потребовалось вообще никаких изменений в программном обеспечении. Нужно было лишь собрать необходимое оборудование.



В будущем концепцию можно упростить, используя 7-дюймовый USB-C монитор, который подключается напрямую к порту ROG Ally. Как пишет Tomshardware, это избавит от лишних кабелей через концентратор. Правда еще потребуется разработать и напечатать на 3D-принтере собственный корпус для экрана, который можно было бы прикрепить к основному устройству.



Благодаря гибкости Windows 11, консоль ROG Ally получила уникальную модификацию с дополнительным откидным экраном для комфортного геймплея в игры на двух дисплеях.