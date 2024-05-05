Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nivan
Пользователь переделал свой ROG Ally в консоль с двумя экранами с помощью мода
Пользователь YesItsKira из Github с помощью мода ROG Ally 2nd Screen Mod смог реализовать модификацию с добавлением второго откидного экрана по аналогии с Nintendo DS. И все благодаря наличию Windows 11 на консоли ROG Ally.

реклама

                                                                  Изображение: @YesItsKira

реклама

Портативная игровая консоль ROG Ally от Asus, работающая на базе операционной системы Windows 11, обладает весьма впечатляющими характеристиками — процессор AMD Ryzen Z1/Z1 Extreme, 16 ГБ ОЗУ, 7-дюймовый дисплей с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц. Все это делает консоль мощным конкурентом популярной Steam Deck. Но ключевое отличие ROG Ally заключается в возможности ее использование на Windows 11, что открывает реальные возможности по модификации и расширению функционала.

Один из пользователей под ником YesItsKira воспользовался этой особенностью и разработал уникальный мод, который добавляет к ROG Ally второй откидной экран, сообщает Tomshardware. Мод позволяет играть в игры с использованием двух дисплеев одновременно, как на культовой портативной консоли Nintendo DS. 

По умолчанию в ROG Ally нет выхода HDMI, зато есть USB-C порт с поддержкой режима DP Alt для передачи видеосигнала и возможность подключения внешних мониторов или концентраторов с HDMI. Но при этом теряется мобильность, поскольку нужен дополнительный экран и кабели. Модификация от YesItsKira решает эту проблему, добавляя откидной 7-дюймовый дисплей Wimaxit прямо на корпус ROG Ally. Для этого используется USB-концентратор, различные крепежные элементы и кабели. Конструкция получилась довольно громоздкой, зато теперь можно играть с комфортом на двух экранах, не теряя мобильности.

Благодаря тому, что ROG Ally работает на Windows 11, для реализации этого решения не потребовалось вообще никаких изменений в программном обеспечении. Нужно было лишь собрать необходимое оборудование.

В будущем концепцию можно упростить, используя 7-дюймовый USB-C монитор, который подключается напрямую к порту ROG Ally. Как пишет Tomshardware, это избавит от лишних кабелей через концентратор. Правда еще потребуется разработать и напечатать на 3D-принтере собственный корпус для экрана, который можно было бы прикрепить к основному устройству.

Благодаря гибкости Windows 11, консоль ROG Ally получила уникальную модификацию с дополнительным откидным экраном для комфортного геймплея в игры на двух дисплеях.

#github #rog ally #nintendo ds #rog ally 2nd screen mod #yesitskira
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Консоль ASUS ROG Ally получила второй дисплей
ASUS может выпустить обновлённую консоль ROG Ally с важным конструктивным изменением
ASUS работает над обновленной консолью ROG Ally 2024
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженер-программист более двух лет держит открытыми 7500 вкладок в Firefox из-за ностальгии
29
Цены на металлы стремительно растут и это плохая новость для производителей ПК
5
В Австрии представили "подводную яхту Апокалипсиса" для богатых способную защитить "от всего"
2
США с использованием 3D-печати развертывают беспилотники за 24 часа
+
WP: США обеспокоены планами Китая по строительству плавучих АЭС в Южно-Китайском море
1
Один из владельцев AMD Ryzen 9 7950X3D обнаружил, что в его образце 192 МБ L3 кэша
4
В сети появилась информация о новых домашних майнерах BOMBAX EZ100-C для Ethash и Etchash
3
Новый звуковой кодек TSAC оказался в 17,5 раз эффективнее MP3
10
Люди начали переходить обратно c Windows 11 на Windows 10
1
WSJ: ОАЭ отозвали у США разрешение на пребывание их ВВС в стране, опасаясь стать мишенью для Ирана
1
Samsung приостанавливает обновление One UI 6.1 для Samsung Galaxy S22 из-за ошибок
1
Майнеры переключились с видеокарт на ASIC, зарабатывая с их помощью сотни тысяч рублей в месяц
1
Игровые ноутбуки все чаще получают распаянную на материнской плате ОЗУ вместо отдельных модулей
3
Статистика Steam: почти 70% геймеров до сих пор сидят за мониторами с разрешением 1080p или меньше
11
WhatsApp будет ограничивать аккаунты, которые злоупотребляют рассылками
+
Российская армия продолжила наносить удары по объектам ВСУ в Харьковской области
1
Министр иностранных дел Германии обвинила российских хакеров в многичисленных взломах
3
Именитый оверклокер стал жертвой мошенников, купив Core i9-14900K с отсутствующим кристаллом CPU
3
Неизвестный владелец 1155 ВТС перевёл мошенникам $68 миллионов из-за собственной невнимательности
+
Tesla сделает привод закрывания переднего багажника Cybertruck более настойчивым
+

Популярные статьи

Microsoft сокращает поддержку консолей Xbox series X/S
37
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
262
"Мятежная Луна, часть 2: Оставляющая шрамы" - еще хуже, чем первая часть (субъективное мнение)
2
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
141
Как я получил незабываемые впечатления просто обновив ядро Linux
33
Миссия "Пионер 0" - малоизвестная страница в истории космонавтики
+
Вы никогда не были богаты, если не запускали ArtMoney — или зачем я взламываю игры в 2024 году
23
Как учёные ищут Черные Дыры старше самой Вселенной
1
Снижение курса йены грозит Азии и G7 новым финансовым кризисом — считают экономисты
1
Мое мнение о Outlast Trials (Pushsqare)
+

Сейчас обсуждают

Валерий Агапов
23:33
У меня мелькал такой вариант, но хорошо бы аргументы
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
Kurwa Kurwa
23:31
Топ для людей, которые не могут себе позволить карты нвидиа... ничего против не имею P.S. автор клоун xD
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
Kozlov85
23:30
Согласен, учитывая что Tiguan L в Китае показали ещё в январе 2024
Новый Volkswagen Tiguan рассекречен до премьеры
Валерий Агапов
23:30
А как показалась встройка 7600 ? должна быть сильней 5700Ж. Я рассматриваю вариант сборки с дальнейшей картой, проц. 7600 (или 7700 на Алике был за 21тыр,) Какая мать и опера? какие проблемы?
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
Дмитрий Воронин
23:29
1) где скрин ?? 2) лично у меня всегда около 30 вкладок. И то, половину легко безболезненно могу закрыть... и закрываю. Они постоянно меняются. Лишь пара сайтов неизменны. Это при условии, что у меня...
WP: США обеспокоены планами Китая по строительству плавучих АЭС в Южно-Китайском море
sidreshot
23:26
Давай следующую статью о том, как нет кнопочки "сделать красиво" и поэтому ос - гавно. Я почитаю. Меня доставляет, продолжай показывать какой ты идиот и думай, что ты этим вредишь сообществу linux. Я ...
Как я получил незабываемые впечатления просто обновив ядро Linux
sidreshot
23:22
Предпоследняя картинка вообще к чему? Откуда ты ее выдрал, пиздабол? Список совместимости игр есть на сайте litrus или steam. Там уже несколько тысяч и все прекрасно работает на steamdeck под ос linux...
Как я получил незабываемые впечатления просто обновив ядро Linux
sidreshot
23:16
1. Ты взял кастомное чужое ядро, которое является экспериментальным и нет никаких гарантий. Если возникли проблемы, просто загружаешься с предыдущего в меню загрузки. 2. Ты поставил какие то модули, к...
Как я получил незабываемые впечатления просто обновив ядро Linux
AlexeiK
23:12
Че, продолжение серии новых агрегатов на базе Конструктора Линукса. Не доиграл автор в конструктор в детстве) нагоняет теперь)))
Как я получил незабываемые впечатления просто обновив ядро Linux
[Zero]
23:08
Ну, 4070 Super хотя бы можно было включить, там реально прирост огромный по сравнению с 4070.
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем