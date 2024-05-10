Google продолжает совершенствовать своё приложение генеративного искусственного интеллекта.

Компания Google в настоящее время занимается развитием своего ИИ-ассистента и его распространением в своих приложениях и сервисах. Недавно появлялась информация, согласно которой ведётся работа над расширением YouTube Music с Gemini. Его активация предоставляет доступ к пользовательским данным из YouTube Music и выдаёт персонализированные результаты поиска.

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Ещё виртуальный помощник получит опцию под названием «Ответы в реальном времени» в меню «Настройки» Android-приложения Gemini. Сведения от инсайдера Assemble Debug говорят, что Gemini может получить функцию, ранее появившуюся в веб-версии помощника.

Речь идёт о кнопке остановки, как в веб-версии. Она даёт возможность останавливать ответы ассистента, не дожидаясь завершения обработки информации. Это поможет сэкономить время, если пользователь передумает получать ответ или решит, что запрос нужно поменять. Приложение Gemini на Android не умело ставить на паузу или совсем останавливать ответы и подсказки, которые находятся в процессе обработки.

В результате приходилось ждать, когда ИИ завершит формирование ответа, прежде чем начать всё заново или перейти к выполнению других задач, теряя на этом время. Вскоре это неудобство будет устранено, когда кнопка остановки появится в приложении на Android.

Согласно появившимся скриншотам, кнопка остановки появится вместо иконок микрофона и камеры, которые сейчас отображаются при создании запроса. При нажатии на «Стоп» Gemini покажет сообщение: «Вы остановили этот ответ до того, как он был завершён». При желании пользователи смогут повторно запустить остановленную команду при помощи кнопки рядом с иконкой флага.

Кнопка остановки в Gemini пока доступна не всем, но её распространение среди пользователей продолжается.