Эта музыкальная опция даст пользователю свободу выбора предпочитаемого музыкального приложения, так что пользователи Android смогут выбрать платформы, с которыми Gemini может интегрироваться, например Spotify.

Компания Google добавляет в модель искусственного интеллекта Gemini, которая заменит Google Assistant на платформе Android, функцию, о которой очень просили пользователи. Эта функция включает в себя чат-бота, который пока не ясно, когда появится, и будет интегрироваться с музыкальными платформами, такими как Spotify.

Недавно Google начала предлагать модель искусственного интеллекта Gemini на платформе Android для замены Google Assistant. Эта новая модель может делать многое из того, что не мог предыдущий помощник, - от ответов на вопросы пользователей до выполнения других задач. Однако не обошлось и без недостатков.

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Один из них связан с музыкой. Модель не обладала такими функциями, как распознавание песен или интеграция со сторонними музыкальными приложениями. Однако, согласно новой информации, Google решит эту проблему в ближайшем будущем.

Gemini будет поддерживать такие музыкальные приложения, как Spotify

Функция в разделе настроек Gemini, замеченная AssembleDebug и переданная PuinikaWeb, вскоре добавит новую музыкальную функцию в чатбот. Эта музыкальная опция даст пользователю свободу выбора предпочитаемого музыкального приложения, так что пользователи Android смогут выбрать платформы, с которыми Gemini может интегрироваться, например Spotify. В результате чатбот позволит пользователю воспроизводить нужную музыку с помощью голосовых команд.

В настоящее время Google тестирует эту функцию, но пока неясно, когда она станет широко доступна. Также неизвестно, будут ли включены в эту функцию другие типы медиа, такие как аудиокниги или подкасты. Однако можно сказать, что эта функция будет очень полезна для тех, кто любит слушать музыку, независимо от того, когда и как она появится.