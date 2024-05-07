Исследовательские лаборатории Google представили впечатляющую разработку в области искусственного интеллекта, специализирующегося на медицине. Новое семейство моделей под названием Med-Gemini показало выдающиеся результаты, превзойдя даже ведущие модели GPT-4 по широкому спектру медицинских задач.

Исследователи компании Google произвели настоящий переворот в сфере медицинского искусственного интеллекта. Они представили семейство моделей под названием Med-Gemini, которое продемонстрировало выдающиеся возможности в решении широкого спектра медицинских задач, превзойдя даже прославленные модели GPT-4.

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Разработанные специалистами Google Research и лаборатории DeepMind, Med-Gemini является новым поколением мультимодальных ИИ-систем, способных обрабатывать разнообразную медицинскую информацию – от текста и изображений до аудио и видео. Ключевой особенностью этих моделей стал встроенный механизм поиска в Интернете, который позволяет им эффективно находить дополнительные данные для повышения точности ответов на сложные медицинские вопросы.

В ходе тестирования Med-Gemini продемонстрировал новые показатели по 10 из 14 медицинских критериев, опередив даже последние разработки GPT-4. Так, в тесте MedQA, имитирующем экзамен на медицинскую лицензию в США, точность ответов модели Google достигла 91,1%, что на 4,5% выше, чем у предыдущего медицинского ИИ от Google – Med-PaLM 2.

Особое впечатление произвели возможности Med-Gemini по извлечению и анализу ключевой информации из объемных электронных медицинских карт. В рамках так называемой "задачи иголки в стоге сена" модель смогла с высокой точностью (0,77) находить и выделять упоминания редких заболеваний и симптомов, погребенные в огромных массивах медицинских данных.

По словам исследователей, столь впечатляющие результаты Med-Gemini открывают новые горизонты для применения медицинского ИИ, значительно снижая когнитивную нагрузку на врачей и расширяя их возможности за счет эффективного анализа огромных объемов данных пациентов. Безусловно, это станет важным шагом на пути к повышению качества и доступности медицинской помощи в будущем.