На ископаемом топливе выпускается всё меньше электричества

Независимый глобальный энергетический аналитический центр Ember выпустил доклад, в котором демонстрирует динамику развития зелёной энергетики. Возобновляемые источники сейчас вырабатывают рекордные значения электроэнергии, сократив выбросы во многих регионах, где энергии тратят больше всего.

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Некоммерческая британская организация утверждает, что в минувшем году более трети электроэнергии предоставили возобновляемые источники. За минувший год количество солнечных и ветровых источников выросло на 23% и 10%. Объём производства электроэнергии на основе ископаемых источников вырос только на 0,8%.

Отчёт затрагивает 215 стран мира, в том числе 80 стран, которые тратят 92% мировой электроэнергии. Ещё учитываются показатели 13 географических и экономических регионов. Этот обзор Ember впервые предлагается любому желающему бесплатно.

Аналитики полагают, что подобный рост производства на основе возобновляемых источников, в первую очередь солнечной энергии, двигает мир к новой эре. В 2000 году на возобновляемые источники энергии приходилось 19%, а сейчас больше 30%. В прошлом году был зафиксирован пятилетний минимум производства энергии гидроэлектростанциями. Компенсируют это уголь и прочее ископаемые топливо, что не позволяет сократить выбросы парникового газов ещё больше.

В прошлом году спрос на электричество вырос на 2,2%, в этом году рост может быть ещё больше. В следующем десятилетии ожидается энергетический переход с постоянным сокращением применения ископаемого топлива и уменьшением выбросов.