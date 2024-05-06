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Мифы и реальность окупаемости ветрогенераторов – почему в ЕС рентабельность никого не интересует

На поверку выясняется, что забота об экологии - это прибыльный бизнес, где главным плательщиком выступает государство, тогда как срок окупаемости самого ветряка не является определяющим фактором
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В России нечасто можно встретить ветрогенераторы, занимающиеся промышленной добычей электричества. Эксперты отмечают, что главная причина в климатических особенностях, поскольку значительная часть территории страны приходится на северную часть, где преобладает сухой и холодный климат с минусовыми температурами. Среднегодовая скорость ветра в разы ниже, чем требуется, а оборудование быстро приходит в негодность. А вот в Европе размещение ветряных генераторов энергии давно превратилось в бизнес, а подобные установки можно встретить как рядом с крупными городами, так и в глубинке, где они соседствуют с фермами и сельскохозяйственными угодьями. Обыватель видит огромное количество ветряков и наивно полагает, что бизнес приносит прибыль, тогда как на самом деле вопрос здесь намного больше, чем ответов. 

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Если обратиться к светилам европейского уровня, то здесь царит тотальный оптимизм. Авторы научных работ провели глубокий анализ и уверены в том, что окупаемость подобного бизнеса намного выше, чем в большинстве отраслей. Например, в Британии полагают, что можно получать прибыль после первого года работы, тогда как в докладе ООН пишут, что уже после 6 неполных месяцев стоит рассчитывать на полную окупаемость. Приводится целый ряд любопытных цифр, вот только все они имеют те или иные изъяны и не сходятся с математическим расчётами, которые проводились в других странах. Если смотреть на вопрос ветрогенераторов с оптимистичной точки зрения, то подобные установки могут себя окупить за срок до десяти лет. Теоретически, ведь дальше всё зависит от целого ряда факторов. Многие эксперты ошибочно называют в качестве основного силу ветра, вот только это не так, поскольку всегда важнее не ваши затраты на производство того или иного продукта, а его конечная стоимость. Бочку элитного коньяка, на создание которой ушли десятилетия и тысячи долларов, можно продать за несколько сотен тысяч долларов, и это далеко не предел, ну а в данном случае государство в некоторых странах обязано платить за поступающую в сеть энергию от ветрогенератора по завышенной стоимости. Это так называемый экологический тариф, в рамках которого производится субсидирование чистой энергетики за счёт многочисленных государственных программ. 

Теоретически, если власти готовы платить за 1 кВт*ч чистой энергетики действительно много, то есть шанс выйти на полную окупаемость установки и за год, но такое случается крайне редко. Даже в Германии, где ветряки размещаются в промышленных масштабах, власти удерживают тарифы в разумном экономическом поле, тогда как в соседних странах бизнесменам приходится ещё сложнее. В интернете вы можете встретить самые разнообразные трактовки данной проблемы, где каждый автор пытается продвигать собственные идеи. Часть из подобных материалов соответствует действительности, тогда как другая пытается паразитировать на популярных идеях и заблуждениях. Аналитики отмечают, что ни одна крупная европейская компания, занимающаяся добычей чистой энергии из ветра, не обладает высокой рентабельностью. Получается интересная картина: власти платят за чистую энергию, которую бизнесмены загоняют в общую сеть, в разы больше, чем можно выручить от продажи потребителям, но сверхдоходов всё равно нет. 

Некоторые аналитики напоминают, что ветряки ставятся там, где ранее благополучно возделывались поля с зерновыми. Землю требуется купить или взять в аренду, ну а положение дел таково, что очень часто более выгодным делом было бы выращивание кукурузы (картофеля или любой другой сельскохозяйственной культуры). Прибавьте к этому политический фактор, и вы получите полную неопределённость, ведь порой кажется, что даже владельцы ветряных ферм не знают, можно ли вообще окупить подобное предприятие. Судя по всему, сегодня нужно найти уставной капитал, позволяющий запустить дело, ну а дальше можно просить инвестиции у государства или же частных лиц, которые закрывают участием в экологических программах бреши, образовавшиеся от непопулярного производства химии и другой продукции, генерирующей огромные выбросы. В последнее время особенно часто можно встретить китайских инвесторов, многие из которых готовы вкладываться в любой, даже заведомо неприбыльный бизнес. Главным критерием служит расположение предприятия в Европе. Китайские инвесторы знают, что европейские законы направлены на поддержку предпринимателей, а высокие субсидии позволяют оставаться на плаву годами. За последние 5 лет появились огромные парки китайских ветряков в Испании, Болгарии, Франции, Греции и ряде других стран. Брюссель уже начал бить тревогу, указывая на опасность перехода чистой энергетики ЕС в руки инвесторов из Поднебесной. 

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В столице европейской демократии пока не могут придумать причины для введения запрета для китайцев инвестировать в ветроэнергетику в ЕС, но выход обязательно будет найден. Например, только европейские производители в будущем смогут претендовать на субсидии со стороны государства. Как уже было сказано выше, без субсидий смысла от ветряка нет никакого, а это финансовый удар по иностранным инвесторам. Пока решение принято не было, ну а обычный потребитель даже не задумывается, что стоящий на пути домой ветряк может иметь такое важное политическое значение. Не могли остаться в тени поборники экологии. Данная тема очень сильна в Европе, где партия «Зелёных» за короткий срок превратилась в мощную силу. Как оказалось, большая часть членов партии ничего не смыслит в науке и выдаёт за истину пришедшие на ум мысли. Ну а это уже привело к закрытию атомных электростанций в Германии, где наблюдается острый кризис с генерацией электричества. 

Так вот, представители немецкой компании Voodin Blade Technology заявили, что научились делать лопасти для ветрогенераторов из дерева. На самом деле процесс намного сложнее и основан на использовании клеёного бруса, но в данном случае важна попытка отказаться от традиционных материалов. Например, углепластика, стеклоткани и эпоксидной смолы, переработка которых сталкивается с очевидными проблемами. Разработчики новой технологии уверяют, что она обладает высокой перспективностью, но забывают о весе древесины, который в разы превосходит любой из указанных выше материалов. Ну а это дополнительная нагрузка на конструкцию, которая не рассчитана на подобные эксперименты. Нет никаких сомнений, что Voodin Blade Technology и дальше продолжит своё дело, пока вдруг не выяснится, что ветряки по всей стране рассыпаются под весом дерева. Но это ведь не проблема, поскольку больше 95% сломанной ветряной мельницы можно будет переработать и пустить в дело. Ну а удастся ли окупить ветрогенератор за это время – это уже никого не волнует. Европейский бюджет покроет все расходы, а учёные с мировым именем напишут нужные статьи, успокаивая встревоженных обывателей. Кстати, жизненный цикл лопасти составляет около 20 лет, тогда как турбина может сломаться и раньше. Сегодня в некоторых странах (например, в Австралии) возникла проблема с вышедшими из строя солнечными панелями. Отработанного материала так много, что им завалены все свалки. Практика доказала, что солнечная энергия не даже в Австралии имеет сложности с окупаемостью, не говоря уже об экологии, ведь весь этот электронный мусор никто не собирается утилизировать. 

P.S. На самом деле не всё так просто, ведь перед постройкой парка ветрогенераторов производятся все необходимые расчёты. Инвестор и власти знают все подробности, но не публикуют из в прессе. При этом часть переменных не учитывается. Например, сложность переработки лопастей из указанных выше материалов или влияние на экологию рядом с местом установки ветряка и многие другие факторы.

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