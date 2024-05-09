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Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 7 смогут при помощи ИИ распознавать проблемы с сердцем
Медицинские возможности новых часов Samsung могут стать ещё обширнее

Компания Samsung среди многочисленных продуктов до конца нынешнего года собирается представить очередное поколение умных часов. Возможности отслеживания состояния организма у модели Galaxy Watch 7 могут быть улучшены, если верить последним слухам. Недавно появилась информация, согласно которой Samsung сможет предложить неинвазивное измерение уровня глюкозы в крови. Этим возможности часов в плане отслеживания медицинских показателей могут не ограничиться.

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Патентная заявка Samsung показывает, что в часах может появиться мониторинг мерцательной аритмии. Естественно, получение патента не означает, что Samsung реализует эту возможность на практике, тем более так скоро. Не исключено, что это произойдёт в будущих поколениях Galaxy Watch или в более дорогостоящих моделях.

Мерцательная аритмия представляет собой состояние, когда сердце бьётся слишком медленно, слишком быстро или неравномерно. Точное измерение может выявить проблемы с сердцем на ранних этапах или даже спасти жизнь. Периодически мерцательная аритмия может наблюдаться даже у здоровых людей, но она может стать и постоянной. В США с этой проблемой ежегодно отправляются в больницу 454000 человек.

Для более точного измерения этого показателя Samsung может задействовать генеративный искусственный интеллект. Он будет заниматься преобразованием измеренных сигналов фотоплетизмографа в сигналы ЭКГ. Однако в патенте сказано, что пока алгоритмы подобного преобразования ненадёжны и требуют большого количества данных. Это может быть проблемой, поскольку вычислительные ресурсы носимых устройств ограничены.

#samsung #смарт-часы
Источник: neowin.net
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