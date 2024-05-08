Инженеры Samsung сделали экран устройства шире.

В ближайшем будущем Samsung должна представить новую модель своего складного смартфона Galaxy Z Fold 6, которая, как ожидается, получит ряд изменений в дизайне, что следует из изображения, опубликованного в социальной сети X информатором ICE UNIVERSE, говорится в публикации сайта Neowin.

Отмечается, что целый ряд пользователей критиковали предыдущую модель Samsung, а именно Galaxy Z Fold 5, за не слишком удачно выбранные размеры дисплея, характеризующегося непривычным соотношением сторон 23:9, что для некоторых потребителей создавало неудобства.

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Судя по всему, инженеры Samsung учли пожелания своих клиентов, и Galaxy Z Fold 6 получит более широкий экран — как следует из опубликованного изображения, ширина внешнего дисплея будущей складной модели составит около 60.2 мм, что на 2.8 мм больше по сравнению с Galaxy Z Fold 5.

Источник фото: Neowin/X/ICE UNIVERSE

Кроме того, благодаря представленной фотографии можно понять, что Samsung несколько изменила дизайн Galaxy Z Fold 6, несколько поменяв геометрию углов по сравнению с моделями предшествующего поколения, следуя своей концепции, используемой при создании смартфонов серии Galaxy S24.

Помимо изменений в дизайне и размерах дисплея, пользователи ожидают от новинок и более значимых улучшений, например, оснащение более качественными камерами, чего не добились в моделях предшествующего поколения.

Презентация складных смартфонов Galaxy Z Fold 6, как ожидается, должна состояться в середине текущего года, предположительно, в июле.