Китайский производитель Huawei анонсировал продукты для европейского рынка

Компания Huawei на этой неделе представила ряд продуктов для европейских покупателей. Среди них обновлённые умные часы, а также линейка ноутбуков Matebook.

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Популярная серия носимых устройств Huawei Band обладает весьма крупными по меркам фитнес-трекеров экранами. Дизайн модели Watch Fit 3 был изменён в пользу квадратной формы. В результате устройство напоминает часы Apple Watch как по форме, так и по расположению головки.

Watch Fit 3 предлагается в единственном размере с алюминиевым корпусом. Весит устройство 26 г, размер дисплея OLED составляет у него 1,82 дюйма, максимальная яркость обещана 1500 нит. Китайский производитель уверяет, что это превосходит возможности конкурирующих предложений вроде Versa 4 и Apple Watch SE 2.

Увеличение размера экрана даёт возможность расширить пользовательский интерфейс и использовать более крупные шрифты, а также интуитивно понятные визуальные эффекты для ускорения доступа к информации. Для навигации применяется новая вращающаяся головка с тактильным откликом. Поддерживаются звонки посредством Bluetooth, воспроизведение аудио локально на устройстве, отправка СМС и ответы в сторонних приложениях.

Не забыты также фитнес и здоровье. Есть отслеживание 101 режима физической активности, сердцебиения и уровня кислорода в крови, сна. Даются рекомендации по физической активности, фитнес-анимация, есть функция управления калориями и тренер по бегу с применением искусственного интеллекта. Отслеживаются и показатели женского здоровья.

Устройство доступно в чёрном, розовом, зелёном, белом, сером и жемчужно-белом цветовых вариантах с кожаным, нейлоновым и ремешком из фторэластомера. Имеется водонепроницаемость уровня 5ATM и продолжительность работы в 10 суток при стандартных нагрузках и 7 суток при интенсивных. На полный день трекера хватит после 10 минут зарядки.

Также была представлена модель часов Watch 4 Pro Space Edition из премиальных материалов для повышения прочности. Здесь используется крышка из сапфирового стекла с защитой от царапин, рамка из нано-микрокристаллической керамики и корпус из титана авиационного уровня с алмазоподобным углеродным покрытием.

Предлагаются эксклюзивные циферблаты Laval с изображением созвездий под дату рождения пользователя. Есть титановый ремешок со сверхширокополосным подключением.

Технология Health Glance 2.0 даёт возможность снимать электрокардиограмму, уровень кислорода в крови, частоту сердцебиения, уровень стресса и отслеживать дыхание во сне. Устройство умеет дистанционно мониторить здоровье близких родственников и анализировать показатели сна. eSIM даёт возможность звонить и переписываться без подключенного смартфона. Продолжительность работы составляет 4,5 дня в обычном режиме и 21 день в режиме максимальной экономии.

Watch Fit 3 и Watch 4 Pro Space Edition могут подключаться к устройствам на Android и iOS посредством приложения Huawei Health. Первое стоит 159 евро, версия с кожаным ремешком 179 евро. Второе предлагается за 649 евро.