Эта волна сокращений третья, ранее за месяц было уволено свыше 10% сотрудников.

Автопроизводитель Tesla запускает очередной этап увольнений, который затронет персонал в отделах программного обеспечения, обслуживания и проектирования. Эта волна сокращений третья, ранее за месяц было уволено свыше 10% сотрудников. Компания стремится к «следующей фазе роста» после выпуска Cybertruck, как сказано в письме Илона Маска к сотрудникам.

реклама

В ходе этого этапа увольнений сотрудники на протяжении недели получали электронное письмо о своём статусе занятости. При анонсе первого этапа увольнений Илон Маск заявил, что компания сокращает 10% рабочей силы. Это равнозначно 14000 сотрудникам по всему миру.

Среди прочих были уволены старший директор по зарядке электромобилей в Tesla и Supercharger Network Ребекка Тинуччи и директор по новым автомобилям Дэниел Хо. Предположительно, Маск был разочарован медленными темпами увольнений и решил подстегнуть их, уволив ряд высокопоставленных сотрудников. Это призвано показать, что он серьёзно относится к численности персонала и сокращению расходов.

Целью сокращений названа реструктуризация. Маск заявил, что компания стала чрезмерно большой и пришло время выполнить оптимизацию численности персонала и процессов. С учётом слабых финансовых результатов первого квартала могла быть поставлена задача сократить расходы.

Остаётся наблюдать за тем, что будет с Tesla дальше. Компания отменяет некоторые инновационные проекты и готовит новые электромобили на старой платформе Model 3 и Y, что выглядит тревожным знаком.