От крупного автопроизводителя ждут отчёта о крупнейшем в его истории отзыве автомобилей

Tesla Inc. обязана предоставить информацию о своем крупнейшем отзыве автомобилей до 1 июля, как требуют регулирующие органы в США, поскольку водители, использующие автопилот, продолжают допускать аварии во время использования этой системы.

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В письме, опубликованном на их веб-сайте во вторник, Национальная администрация безопасности дорожного движения настаивает на деталях, таких как количество миль, которое проехали потребители при использовании автопилота, и количество случаев, когда водителей предупреждали о необходимости держать руки на руле до и после отзыва, который произошел в декабре прошлого года. В прошлом месяце агентство начало расследование на тему того, насколько эффективны обновления программного обеспечения Tesla в предотвращении неправильного использования после 20 случаев сбоев.

В соответствии с письмом, если компания не сможет немедленно удовлетворить требования NHTSA, ей грозит штраф до $27168 за каждый день нарушения с максимальным штрафом более чем в $135 миллионов.

Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) ведёт свыше 50 отдельных расследований аварий с участием транспортных средств Tesla, предположительно связанных с автопилотом, и эти расследования набирают обороты во время правления Байдена.

Проверки систем вождения Tesla теперь распространяются и на другие регулирующие органы, выходя за рамки NHTSA. В январе 2023 года компания сообщила, что получила запросы на документы от Министерства юстиции, связанные с автопилотом. Также было сообщено, что Комиссия по ценным бумагам и биржам проводит расследование о роли генерального директора Илона Маска в заявлениях Tesla о беспилотном вождении.