Отвечая на вопросы в ходе 27-й ежегодной Глобальной конференции Института Милкена в понедельник, Маск значительную часть своего выступления посвятил восхвалению преимуществ искусственного интеллекта.

@kandinsky21_bot

Илон Маск выразил свое сомнение в том, что искусственный интеллект (ИИ) может ускорить освоение космоса. Во время выступления на Глобальной конференции Института Милкена, Маск отметил, что SpaceX и Starlink практически не используют ИИ. Он сказал, что хотя он не против использования этой технологии, он не видит для нее применения в освоении космоса. Маск также отметил, что он тестировал усовершенствованные языковые модели ИИ и получил неутешительные результаты, когда задавал им вопросы о космосе и парадоксе Ферми.

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Тем не менее, несмотря на свое скептическое отношение к роли ИИ в освоении космоса, Маск продолжает вкладывать средства в развитие искусственного интеллекта через свою стартап-компанию xAI. Он стремится использовать ИИ для ускорения научных открытий. В других своих компаниях, таких как компания X и Tesla, Маск также применяет ИИ, например, в интеграции чат-бота Grok в социальные сети и в разработке разумного трудового робота под названием Optimus. Однако в Tesla разработка ИИ для автомобилей была приостановлена, поскольку Маск не контролирует достаточный процент акций компании.

Маск также выразил свои опасения относительно потенциальных рисков, связанных с ИИ, включая распространение дезинформации и автоматизацию рабочих мест. Он признал, что существует вероятность того, что сверхразумный ИИ может спасти человечество или, наоборот, покончить с ним. Однако Маск считает, что вероятный положительный сценарий перевешивает отрицательный, поэтому стоит рискнуть.

Представители Маска и Института Милкена не прокомментировали его заявления. В целом, Маск подчеркнул свое мнение о том, что ИИ может быть полезным и способствовать развитию человеческой цивилизации, но при этом вопрос его применения в освоении космоса остается открытым.