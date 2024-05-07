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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla показала, как обучает роботов Optimus производственным операциям
Методом повторения движений за живым оператором.

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После недавних обещаний Илона Маска (Elon Musk) доверить человекоподобным роботам Optimus ряд производственных операций на предприятиях Tesla к концу текущего года компания была вынуждена создавать видимость прогресса на данном направлении, а потому в поле зрения ресурса Electrek на этой неделе попал опубликованный Tesla в социальной сети X видеоролик, рассказывающий подробности о подготовке роботов Optimus к началу прикладного использования на производстве.

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Источник изображения: Tesla, X

Прежде всего, ролик продемонстрировал наличие нескольких роботов, которые при помощи операторов и нейронных сетей сейчас обучаются операциям по укладке цилиндрических аккумуляторных ячеек в специальные контейнеры. В начале ролика создаётся ощущение, что робот действует самостоятельно, но потом становится понятно, что его движениями руководит человек, подключенный к системе машинного зрения через шлем дополненной реальности. Впрочем, повторяя однотипные манипуляции с той или иной степенью вариативности, Tesla со временем научит роботов выполнять их самостоятельно.

Представители Tesla также пояснили, что роботы Optimus стали более устойчивыми не только при выполнении операций у рабочего стола, но и во время ходьбы по помещению. Им разрешают самостоятельно проходить всё большие дистанции, совершенствуя соответствующие алгоритмы. В дальнейшем специалисты Tesla хотят научить роботов ходить по неровным поверхностям. Как уже отмечалось ранее, Илон Маск надеется предложить таких роботов сторонним клиентам до конца 2025 года.

#tesla #илон маск #робототехника #tesla optimus #человекоподобные роботы
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