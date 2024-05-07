Среди планшетов iPad Air появился 13-дюймовый вариант

Помимо планшетов iPad Pro, во вторник компания Apple анонсировала очередное поколение планшетов iPad Air. Это уже шестое поколение данной серии, которая не обновлялась на протяжении двух лет. Теперь предлагается ещё и версия с экраном 13 дюймов. Другим вариантом является модель 11 дюймов. В обоих случаях применяются панели Liquid Retina IPS LCD. Разрешение более крупной модели составляет 2732 х 2048 при пиковой яркости 600 нит.

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В целом внешний вид остался неизменным, а именно используется плоская рамка, наверху находится кнопка Touch ID, с правой стороны регулировка громкости. Сенсор передней камеры переместили вправо. Стилус продолжает крепиться магнитами к правой стороне корпуса. Планшет должен быть совместим с представленным стилусом Pencil Pro и получил функциональность Pencil Hover, которая раньше была только у iPad Pro.

Камеры остались прежними по сравнению с планшетами предыдущего поколения. Разрешение задней камеры 12 Мп, как и передней. Задняя камера поддерживает Smart HDR и съёмку видео 4K.

Эти планшеты работают на процессоре Apple M2, скорость которого должна вырасти в полтора раза по сравнению с чипом предыдущего поколения. Минимальный объём хранилища равен 128 ГБ. Доступны стандарты связи Smart HDR и запись видео 4K.

11-дюймовая модель будет стоить минимум $599, тогда как 13-дюймовую оценили в $799.