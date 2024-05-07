7 мая Apple презентует ряд новинок на своем очередном мероприятии.

Очередное крупное мероприятие Apple состоится во вторник вечером, 7 мая (ориентировочно в 17:00 по московскому времени). На нем будет представлено много новинок с логотипом Apple, и в преддверии презентаций ходят разнообразные слухи о них. Что необычно для производителя iPhone, так это то, что на этот раз он разместил загадочную анимацию прямо на своем сайте.

Изображение: сайт Apple

Если зайти на apple.com, логотип Apple появится в разных вариантах. Если навести указатель мыши на логотип Apple, он сотрется ластиком — точно так же, как в программах для редактирования изображений. Кстати, стирание на смартфоне или планшете также работает с помощью сенсорного управления.

Для Apple нет ничего необычного в том, чтобы включать ссылки на предстоящие презентации продуктов в дизайны своих анонсов. Однако такой анимационный намёк именно на сайте компании является новинкой и подогревает слухи о мероприятии Apple.

реклама

Почти наверняка Apple представит новый iPad Pro и новый iPad Air. Также весьма вероятно появление нового стилуса Pencil и новой клавиатуры iPad. В то же время новые процессоры M4 могут быть оснащены особенно мощным нейронным движком для функций искусственного интеллекта.

Эти ожидания в сочетании с информацией на сайте теперь вызывают новые слухи. Вероятно, новый Apple Pencil будет иметь так называемый жест (или по-другому функцию) «сжатие». Если нажать на устройство в определенном месте, можно мгновенно переключаться между различными инструментами — например, между карандашом и ластиком.

Некоторые эксперты полагают, что Apple своей анимацией на сайте намекает на новые функции искусственного интеллекта при редактировании изображений с помощью подсказки ластика. То есть можно будет использовать «волшебный ластик», подобный тому, который Google предлагает на своих устройствах Pixel, для удаления отвлекающих или лишних объектов с фотографии.

Ожидается, что такие функции искусственного интеллекта появятся на устройствах Apple в составе iOS 18 или iPadOS 18. Однако было бы весьма неожиданно, если такие функции презентуют в рамках мероприятия, посвященного iPad.

С другой стороны, хорошо информированный инсайдер Apple Марк Гурман предполагает, что Apple будет в значительной степени полагаться на искусственный интеллект в следующем поколении iPad.



«Я верю, что Apple будет позиционировать планшет как первое настоящее устройство с искусственным интеллектом. И с этого момента Apple будет называть каждый новый продукт продуктом с ИИ», — сказал Гурман.

Итак, сегодня вечером, мы узнаем, что имела в виду Apple своей загадочной анимацией на сайте.



