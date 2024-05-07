Только Китай нарастил добычу материалов для микросхем.

По итогам 2023 года объём рынка полупроводниковых материалов уменьшился на 8,2% и оказался равен $66,7 млрд против $72,7 млрд годом ранее. Доход не сократился только в Китае.

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Падение наблюдалось во всех секторах. Производственным материалов для полупроводниковых пластин уменьшилось на 7% до $41,5 млрд. Больше всего пострадали выпуск кремния, вспомогательных материалов для фоторезистов, влажных химикатов и химико-механической планаризации (ХМП). Доход от упаковочных материалов для чипов сократился на 10% до $25,2 млрд по причине спада в разделе органических субстратов.

Всё это связано со спадом спроса на полупроводники. Производители избавляются от запасов, что привело к отсутствию полной загруженности мощностей. В итоге потребление материалов уменьшилось. Главным потребителем на протяжении вот уже 14 лет остаётся Тайвань, объём рынка здесь составляет $19,2 млрд. Именно здесь находится ведущая мировая компания TSMC. В Китае доход вырос до $13,1 млрд. На третьем месте Южная Корея со значением 10,6 млрд с производителями вроде Samsung и SK Hynix.

В Северной Америке спад продаж материалов для чипов составил 11,4% до значения $5,561 млрд. В Европе продали на сумму $4,319 млрд, это падение на 5,7%.