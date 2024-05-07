Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Смартфон Moto X50 Ultra в Китае получит до 18 ГБ памяти
Появились характеристики и изображения Moto X50 Ultra

реклама

В апреле состоялся международный дебют смартфона Moto Edge 50 Ultra. В Китае этот аппарат будет переименован в Moto X50 Ultra. Недавно его обнаружили на платформе 3C с поддержкой зарядки мощностью 125 Вт. Теперь он появился на сайте сертификационной организации TENAA, благодаря чему стали известны объёмы оперативной памяти и хранилища. Дата релиза этого устройства пока не называется.

На сайте TENAA аппарат фигурирует с модельным номером XT2401-2. Изображения показывают дисплей с изгибами и вырезом по центру, а также при квадратный модуль камеры. Туда входят основная камера 50 Мп и камера-перископ 64 Мп.

реклама

Размер экрана OLED будет составлять 6,67 дюйма с разрешением 1220 x 2712. Установлен восьмиядерный процессор Snapdragon 8s Gen 3, тактовая частота которого составляет 3,19 ГГц. На выбор будут предлагаться версии с объёмом памяти 8 ГБ, 12 ГБ, 16 ГБ и 18 ГБ. Объём хранилища будет равен 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Ёмкость батареи составит 4365 мАч, что меньше по сравнению с батареей международной версии устройства.

Также рекламируются возможности аппаратов в плане искусственного интеллекта. Какая именно это будет функциональность, не сообщается. Именно ИИ будет главным отличием между международным и китайским вариантами смартфона.

#смартфоны #motorola
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
В сети появились первые фотографии предполагаемого складного смартфона Motorola Razr 50 Ultra
iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max могут получить 12 ГБ оперативной памяти
Китайский вариант Moto X50 Ultra появился на TENAA с урезанным аккумулятором ёмкостью 4365 мАч
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Через сколько лет нужно менять смартфон, и какие данные не стоит доверять старому телефону
+
POCO F3 получил стабильное обновление Xiaomi HyperOS
10
Температура дешевого термоядерного реактора стартапа Zap Energy достигла 37 миллионов градусов
+
В России создан уникальный автокран грузоподъемностью 60 тонн для дорог общего пользования
3
Иран начинает основной этап строительства первого энергоблока АЭС Карун в 2024 году
1
В установочный процесс Windows 11 24H2 может быть по умолчанию включено шифрование дисков Bitlocker
2
Астрономы обнаружили, что на планете WASP-76B идут дожди из расплавленного металла и бывает радуга
+
В России построят новую федеральную трассу вдоль побережья Белого моря
+
Microsoft запускает Edge 125 с функцией управления памятью
+
В прошлом году в России открылось рекордное число универмагов за последние восемь лет
+
Рендеринг макета OnePlus 13 указывает на изменения в дизайне серии смартфонов
+
Wired: Компания Hydrostor объединяет гигантское хранилище сжатого воздуха с гидроэнергетикой
+
Стали известны характеристики ноутбуков Infinix GT BOOK
+
Bajaj Auto представляет мотоцикл, работающий на природном газе
1
Эксперт: Следующий сезон альткоинов начнется после весеннего затишья на рынке криптовалют
+
В Сети появились кадры уничтожения FPV-дроном в зоне СВО очередного танка M1 Abrams
1
Инсайдер поделился информацией о материнских платах Intel 800-й серии для процессоров Arrow Lake
+
Samsung готовит для Galaxy S25 новую функцию «Battery AI» для увеличения автономности
+
Казахстан становится всё больше зависим от энергоресурсов из России
+
РЖД: Новый туристический поезд с вагоном-сауной готовится к первому рейсу
+

Популярные статьи

Мифы и реальность окупаемости ветрогенераторов – почему в ЕС рентабельность никого не интересует
29
Подсчитываем, во сколько обойдется народный игровой компьютер в мае 2024 года
24
Playstation 4 pro против Xbox series S в 2024 году - что-то пошло не так
19
Left 4 Dead - правильный рецепт изничтожения зомби (краткий обзор игры)
4
Итоги гоночного уик-энда 4-5 мая
13
Выясняем, стоит ли менять монитор с разрешением Full HD на QHD и 4K в 2024 году или лучше подождать
80
Разбираемся, что не так с процессорами Intel Core i9 и почему они стали сбоить
273
Почему геймеры выбирают видеокарты NVIDIA, а не AMD
228
Мое мнение о The Last of Us Part II Remastered (Pushsquare)
4
Как не попасться на удочку NVIDIA и собрать игровой ПК с Radeon RX 7900 XTX по цене GeForce RTX 4090
17

Сейчас обсуждают

Дырка от Бублика
19:36
что ты сказала?
Почему геймеры выбирают видеокарты NVIDIA, а не AMD
Asker 013
19:31
Прямо как в казино - они не обманывают, они соблюдают баланс возврата от ставки , RTP = 98% ....
WoT это казино - вращай и выигрывай
Легенда
19:31
конечно.
Замена штатной термопасты видеокарты GeForce RTX 3090 Ti на жидкий металл
Красный Рассвет
19:29
Сказала дырка )
Почему геймеры выбирают видеокарты NVIDIA, а не AMD
Дырка от Бублика
19:25
Согласен, инторнеты это не твоё. Твой удел дыркой работать.
Почему геймеры выбирают видеокарты NVIDIA, а не AMD
Евлампий Суходрищев
19:24
Опробовал. Забила 250 гигов неизвестно чем и куда, а после попытки перезагрузки система пошла по 3,14зде. Ни перезагрузки, ни восстановления, ничего.
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 5
Руслан
19:24
Топовые решения nvidia в последние годы превосходят топовые решения amd , думаю от этого отталкиваются многие неопытные покупатели , насмотрятся на ютубе роликов с rtx4090 и бегут покупать 4060.
Почему геймеры выбирают видеокарты NVIDIA, а не AMD
Красный Рассвет
19:23
Наташ, инторнеты это не твоё )
Почему геймеры выбирают видеокарты NVIDIA, а не AMD
Евлампий Суходрищев
19:22
Зато какая полная!
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 5
Евлампий Суходрищев
19:22
Reboot Restore Rx - чем забивает диск и куда это распихивает?
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем