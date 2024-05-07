Появились характеристики и изображения Moto X50 Ultra

В апреле состоялся международный дебют смартфона Moto Edge 50 Ultra. В Китае этот аппарат будет переименован в Moto X50 Ultra. Недавно его обнаружили на платформе 3C с поддержкой зарядки мощностью 125 Вт. Теперь он появился на сайте сертификационной организации TENAA, благодаря чему стали известны объёмы оперативной памяти и хранилища. Дата релиза этого устройства пока не называется.

На сайте TENAA аппарат фигурирует с модельным номером XT2401-2. Изображения показывают дисплей с изгибами и вырезом по центру, а также при квадратный модуль камеры. Туда входят основная камера 50 Мп и камера-перископ 64 Мп.

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Размер экрана OLED будет составлять 6,67 дюйма с разрешением 1220 x 2712. Установлен восьмиядерный процессор Snapdragon 8s Gen 3, тактовая частота которого составляет 3,19 ГГц. На выбор будут предлагаться версии с объёмом памяти 8 ГБ, 12 ГБ, 16 ГБ и 18 ГБ. Объём хранилища будет равен 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Ёмкость батареи составит 4365 мАч, что меньше по сравнению с батареей международной версии устройства.

Также рекламируются возможности аппаратов в плане искусственного интеллекта. Какая именно это будет функциональность, не сообщается. Именно ИИ будет главным отличием между международным и китайским вариантами смартфона.