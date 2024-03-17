Сердцем новинки станет чипсет Snapdragon 7 Gen 3

За последние несколько недель в сети появились подробности о различных будущих смартфонах Motorola, причем большинство из них исходило не от самой компании. С одной стороны, Motorola поделилась первыми тизерами Moto X50 Ultra, предполагаемого преемника Moto X40. С другой стороны, из различных источников просочилась информация о Edge 50 Pro и Edge 50 Fusion, которые, как ожидается, будут выпущены позднее в этом году с чипсетами Snapdragon 8 Gen 3 и Snapdragon 6 Gen 1 соответственно.

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Теперь Motorola представила совершенно другой смартфон. На данный момент известно только то, что устройство будет относиться к серии Edge, подтверждение чего приводится ниже. Кроме того, этот безымянный смартфон Edge будет оснащен 4-нм процессором Snapdragon 7 Gen 3, который также будет использоваться в OnePlus Nord CE 4. Судя по недавним слухам о Edge 50 Pro и Edge 50 Fusion, телефон на базе Snapdragon 7 Gen 3 будет скорее всего, будет находиться между ними, предположительно под названием Edge 50.

Официально Motorola объявила, что скоро представит свой следующий смартфон Edge. Учитывая, что в публичных тизерах Motorola также упоминаются «искусство» и «интеллект», можно сказать смартфон будет стильным и производительным. Таким образом, первый смартфон Edge от Motorola в 2024 году появится через два дня после OnePlus Nord CE 4, с которым он будет схож в техническом плане.