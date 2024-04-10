Motorola собирается представить флагманский смартфон

Компания Motorola, когда-то сиявшая на рынке сотовых телефонов и смартфонов, немного ушла в тень, но продолжает радовать поклонников бренда приличными мобильными устройствами. В том числе она выпускает и флагманские модели, очередной из которых скоро должна стать Edge 50 Ultra. В преддверии анонса аппарат посетил бенчмарк Geekbench, благодаря чему можно ознакомиться с его характеристиками.

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Смартфон получил новый процессор Snapdragon 8s Gen 3 с графическим чипом Adreno 735 и 12 ГБ оперативной памяти. В одноядерном тестировании он смог набрать 1947 баллов, в многоядерном 5149 баллов.

Также известно, что здесь установлена система Android 14. Ранее в апреле появлялся видеоролик, который позволил ознакомиться с внешним видом Edge 50 Ultra. Благодаря этому стало известно о том, что экран получил изогнутые края. Известно также, что в Китае этот аппарат будет предлагаться под названием Moto X50 Ultra.

Здесь применяется дисплей pOLED размером 6,7 дюйма с разрешением 1,5K и частотой 144 Гц. Сзади находятся три камеры с основной 50 Мп. Работает устройство от батареи ёмкостью 4500 мАч с поддержкой зарядки мощностью 125 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт.