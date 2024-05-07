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iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max могут получить 12 ГБ оперативной памяти
ИИ потребует от будущих айфонов больше памяти

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У представленных в прошлом году компанией Apple аппаратов iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max объём оперативной памяти составляет 8 ГБ. Это на 2 ГБ больше, чем было годом ранее в представителях серии iPhone 14. Сейчас в мобильных устройствах активно распространяется искусственный интеллект, работа которого требует большого количества памяти. Apple всегда отставала в этом плане от производителей Android-устройств, но теперь её придётся соответствовать. Однако, ждать предстоит до будущего года. Один из инсайдеров считает, что в выходящих осенью аппаратах iPhone 16 объём памяти не вырастет.

При этом искусственный интеллект может появиться уже в этих устройствах. Аналитик из Haitong International Securities Джефф Пу уверен, что только в смартфонах iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max объём памяти будет увеличен. Увеличение составит 50%, с 8 ГБ до 12 ГБ. От этого выиграет многозадачная работа и приложения с применением алгоритмов ИИ.

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Ранее разные источники оценивают, что аппаратам на Android придётся предлагать минимум 20 ГБ оперативной памяти для комфортной работы с большими языковыми моделями (LLM). Apple может работать над способом запуска LLM на флеш-памяти вместо оперативной. До завершения этой работы может пройти ещё немало времени.

ИИ требует и большого количества постоянной памяти с высокой скоростью чтения и записи, поскольку количество операций в секунду исчисляется триллионами. Для решения этого вопроса Apple может задействовать в серии iPhone 16 флэш-память NAND с четырьмя ячейками (QLC). Здесь в ячейке может храниться больше битов данных, в результате чего объём памяти вырастает при сохранении площади чипа. К сожалению, такая память менее долговечная по сравнению с другими моделями.

От увеличения объёма оперативной памяти выиграют также любители мобильных игр. В частности, можно будет портировать на iPhone игры с текстурами высокого разрешения. Игра 2021 года Resident Evil Village может расходовать 11 ГБ видеопамяти на iPad Pro на процессоре M2. Объём унифицированной памяти составляет здесь 16 ГБ. Это даёт возможность получать разрешение до 2732 x 2048.

#смартфоны #iphone
Источник: wccftech.com
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