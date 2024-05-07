Компания полным ходом готовится выйти на рынок складных устройств.

Похоже, что вскоре мы увидим на рынке что-то совершенно новенькое от Apple, а именно - складные гаджеты. Согласно последним слухам от инсайдеров, которые поделились информацией с 9to5mac.com, компания дала зеленый свет разработке этих уникальных устройств. И, кажется, они не собираются тянуть кота за хвост! Работа над новинками идет полным ходом.

Первым в списке анонсов, которые нас ждут, является нечто среднее между iPad и Mac. Представьте себе гаджет с огромным 20,3-дюймовым экраном, который можно будет складывать! По слухам, начать его массово производить компания планирует уже к концу 2025 года, а значит, увидеть его в действии мы сможем примерно в 2026-2027 годах.

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Но это еще не все! Apple также занимается разработкой своего первого складного iPhone. Сейчас компания выбирает размер экрана для будущей новинки. Варианты на выбор — 7,9 или 8,3 дюйма. Планируется, что массовое производство этого чуда начнется к концу 2026 года.

Что ж, похоже, что будущее уже не за горами, и оно обещает быть складным. Apple, как всегда, стремится быть на шаг впереди, и мы с нетерпением будем ждать этих инновационных гаджетов.