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Vlad_37
iPhone 17 Slim: новая возможная модель от Apple на 2025 год
Новый iPhone 17 Slim и уменьшенный динамический остров

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Apple готовит несколько очень интересных изменений для iPhone 17, включая новый дизайн, улучшения фронтальной камеры и уменьшенный динамический остров. Также планируется выпустить новую модель на замену Plus: 6,6-дюймовый iPhone 17 Slim. Эти новые слухи дополняют уже существующие и помогают нам получить представление о том, что мы можем увидеть.

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Слухи исходят от источника с хорошим послужным списком точных прогнозов, Джеффа Пу. В своем последнем отчете он не только раскрыл подробности об iPhone 17, но и заявил, что Apple может выпустить свое первое складное устройство в 2025 году, а затем следующую модель iPhone в 2026 году. Давайте посмотрим на все, что он сказал об iPhone 17.

Но давайте начнем с самого главного. Джеффа Пу считает, что Apple представит новый iPhone, который заменит модель Plus: iPhone 17 Slim. iPhone будет иметь диагональ 6,6 дюйма, о чем недавно ходили слухи. Таким образом, с учетом этого, серия iPhone 17 будет выглядеть следующим образом:

  • iPhone 17: 6,1-дюймовый дисплей.
  • iPhone 17 Slim: 6,6-дюймовый дисплей.
  • iPhone 17 Pro: 6,3-дюймовый дисплей.
  • iPhone 17 Pro Max: 6,9-дюймовый дисплей.

С другой стороны, аналитик делает ставку на более сложную алюминиевую конструкцию iPhone 17, 17 Slim и 17 Pro, в то время как iPhone 17 Pro Max по-прежнему будет выполнен из титана. Кроме того, модель 17 Pro Max будет иметь меньший динамический остров, в то время как остальные останутся прежнего размера.

Что касается iPhone 17 Slim, то никаких подробностей о нем не сообщается, кроме того, что он станет заменой 6,6-дюймовой модели Plus. Недавно аналитик и эксперт по дисплеям Росс Янг также предсказал появление новой модели с меньшим экраном, чем у модели Plus.

Но это еще не все, что мы знаем об iPhone 17. Ожидается, что базовые модели также будут оснащены технологиями ProMotion и Always-On Display. С другой стороны, в них также ожидается процессор A19, который будет построен по 2-нм техпроцессу, и Apple станет первой компанией, использующей его.

#iphone 17 #новая модель oneplus
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