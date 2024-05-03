Пользователи WhatsApp на устройствах Apple будут знать, что собеседники недавно были в сети.

Сначала данная возможность появилась в версии мессенджера WhatsApp на Android, а теперь функция под названием «Недавно онлайн» обнаружилась в бета-версии приложения на платформе Apple iOS. Она доступна ограниченному кругу участников программы бета-тестирования. Как понятно из названия, данная функция позволяет узнать, что пользователь недавно заходил в мессенджер.

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Об этом стало известно благодаря версии приложения WhatsApp 24.9.10.71. Когда пользователь начинает взаимодействовать с любым контактом, писать ему или звонить, он узнаёт, кто из контактов в последнее время был в приложении. При этом не показывается полный список контактов, которые находятся онлайн прямо сейчас. Существующие возможности позволяют примерно понять, кто из собеседников будет доступен в ближайшее время для переписки или звонка.

Если пользователи в настройках конфиденциальности запретили показывать время своего последнего посещения и отображения онлайн статуса, WhatsApp не будет отображать, что недавно они заходили в мессенджер.