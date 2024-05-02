Очередное обновление Windows принесло очередные проблемы

На этой неделе появилась информация, согласно которой последнее обновление операционных систем Windows 10 и 11 может привести к неработоспособности VPN-приложений. Представители Microsoft рассказали, что подключение может не устанавливаться после установки апрельского обновления безопасности KB5036893. В компании говорят, что ведут работу над исправлением.

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Пострадали версии операционных систем Windows 11 (23H2, 22H2 и 21H2) и Windows 10 (22H2 и 21H2). Microsoft советует воспользоваться приложением Get Help, хотя вряд ли от этого будет много толку. Исправление в данный момент отсутствует, хотя можно попробовать удалить последний патч безопасности. Неполадка затрагивает не все сервисы VPN, поэтому у некоторых пользователей всё работает без проблем.