В состав настольных Intel Arrow Lake-S должны войти процессоры Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265 и Core Ultra 5 245K

Компания Intel собирается представить очередные процессоры для персональных компьютеров в семействе Arrow Lake-S. Их маркетинговым названием будет Core Ultra 200 и сюда войдут разные варианты, включая чипы K, F и T.

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Известный точными сведениями относительно прошлых продуктов Intel инсайдер под ником Raichu рассказал о чипах следующего поколения для ПК. В серию K должны войти следующие разогнанные модели: Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265 и Core Ultra 5 245K. Не упоминается пока модель 290K. Для мобильных чипов названия сходные.

Заблокированные процессоры получат TDP 65 Вт. Это могут быть чипы 275, 255 и 240. Последний будет также существовать в варианте F без встроенной графики.

Эти процессоры потребуют новой материнской платы на чипсетах серии 800 и сокете LGA-1851. В отличие от моделей Intel Core Ultra 200V Lunar Lake, утечек относительно процессоров для ПК прежде не было. Ожидается, что следующие процессор Intel станут самым значительным обновлением за последние годы.



