Курс снизился на 31%.

Квартальный отчёт Intel на прошлой неделе показал, что в настоящем у компании всё не так хорошо, да и близость светлого будущего не столь очевидна, как желает показать руководство. По информации Bloomberg, в целом по итогам апреля курс акций Intel снизился на 31%, и это стало худшим результатом за месяц с июня 2002 года.

реклама

Источник изображения: Intel

Тем не менее, аналитики выражают робкую уверенность, что Intel удастся нарастить выручку уже в этом году, пусть и на скромные 4,2%, а в следующем году показать максимальный прирост выручки с 2018 года в размере 12%. Пока же особых сторонников идея инвестировать в акции Intel прямо сейчас не находит, поскольку компания переживает болезненный период трансформации с высокими затратами и медленным восстановлением динамики выручки.