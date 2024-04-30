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Bublik1
В китайском магазине всего за 14 долларов продают процессоры Intel 15-го поколения
Речь идёт о ранних инженерных образцах, для которых нет даже материнских плат

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Существует небольшая прослойка энтузиастов, для которых выход новой серии процессоров и видеокарт сродни вызову. Владельцы компьютеров заранее готовятся к важному событию. Наиболее состоятельные предпочитают не забивать себе голову мелочами, покупая новый процессор и видеокарту в первых рядах. Ну а далеко не самые зажиточные фанаты новинок идут на разнообразные ухищрения. На нашем сайте есть индивидуумы, которые покупают самую быструю видеокарту в серии каждые два года. Вот только денег у этих ребят не очень много, поэтому они выставляют свой графический чип на продажу как минимум за месяц до релиза.

В теории можно выручить немало денег, но на практике иногда приходится сидеть без видеокарты несколько месяцев, ведь никто не знает, когда удастся продать стремительно устаревающий флагман. Бедолаги считают себя настоящими гениями и рассказывают всем о том, как им удаётся без больших переплат каждые два года покупать самую быструю видеокарту на планете. 

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А вот с процессорами всё намного сложнее. Intel каждые два года меняет сокет, что вынуждает не только покупать новый камень, но и материнскую плату. Это создаёт дополнительные неудобства, ведь приходится переустанавливать операционную систему. С AMD дела обстоят немного иначе, ведь здесь платформа остаётся актуальной дольше, но даже красные выпускают новые сокеты. Например, в 2022 состоялся переход с АМ4 на АМ5, ну а у Intel новая платформа заявлена на конец 2024 года. Как оказалось, прикоснуться к новинкам мечтают не только зажиточные энтузиасты, но и рядовые пользователи. В сети замечена любопытная информация о появлении в магазине Xianyu процессоров серии Arrow Lake-S. Для справки, речь идёт о процессорах, которые появятся в свободном доступе только осенью 2024 года. По данным экспертов, перед нами ранние инженерные образцы, которые Intel передала партнёрам много месяцев назад.

Сложно сказать, где китайский магазин нашёл столько процессоров, но сам продавец не гонится за прибылью, установив цену за каждый камень в пределах 14 долларов. В теории, купить камень можно, но воспользоваться им точно не выйдет. Вместе с процессорами Intel поставляла и материнские платы, ну а ничего подобного в магазине сегодня не найти. В итоге новенький инженерник будет без дела лежать, а конечный пользователь так и не сможет запустить его в работу. Специалисты полагают, что магазин Xianyu реализует первую ревизию Arrow Lake-S, которая имела весьма посредственные спецификации и была выпущена ещё в 2023 году. Именно такие выводы можно сделать по маркировке, которая соответствует чипам, засветившимся в сети ещё в августе 2023 года. Владелец инженерного процессора не сможет выяснить, сколько внутри ядер, а также узнать другие особенности камня. Не исключено, что все они нерабочие, но в данном случае логику потенциальных покупателей понять можно. Скорее всего, никто и не будет брать новинку серии Arrow Lake-S для реальных тестов. А вот показать чип знакомым и друзьям – это совсем другое дело. Некоторые обязательно скальпируют камень на видео, а подобные ролики обычно генерируют миллионы просмотров. 

Напомним, новая серия процессоров совместима с сокетом LGA 1851 и поступит в продажу этой осенью. Представители Intel называют Arrow Lake-S настоящим прорывом, и этому есть вполне понятное объяснение. В настоящее время массовые продукты американской компании выпускаются на базе 10-нм технологического процесса, тогда как следующее поколение будет соответствовать 2-нм нормам. Сама архитектура называется 20А, а значит прирост быстродействия должен быть приличным. Также в рамках Arrow Lake-S ожидается ещё два важных изменения. Прежде всего Intel внедряет новое название для процессоров с разблокированным множителем. Например, Core i9-15900K будет называться Ultra i9-хххх, но пока более конкретных данных на этот счёт нет.

Также американская компания хочет отказаться от технологии многопоточности. Случится это впервые за 20 лет и может привести к падению производительности в рабочих задачах. Эксперты полагают, что у Intel есть запасной план, а значит место одной технологии займёт другая. Потеря HyperThreading не должна стать критичной, одной из главных фишек новых процессоров может стать увеличенное количество малых ядер. Именно на энергоэффективные ядра делается важный акцент. До недавнего времени инженерам Intel не удавалось заставить их работать эффективно, а значит в ближайшие месяцы мы узнаем много интересной информации.

А пока несколько счастливчиков будут владеть процессорами следующего поколения. Никакой практической пользы в таком владении нет, но сами пользователи могут стать от этого немного счастливее. Пожалуй, 14 долларов – это небольшая плата за радость. Скорее всего, проблемы могут начаться у самого магазина, который в нарушение всех правил продаёт процессоры Intel до релиза, но это уже другая история. 

#intel #процессоры #arrow lake-s
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