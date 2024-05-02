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Statcounter в первый день нового месяца опубликовала очередную статистику по операционным системам и браузерам. Если говорить о распространении последних, браузер Microsoft Edge постепенно продолжает увеличивать количество пользователей. Однако доля рынка Edge по-прежнему очень далека от лидирующего Google Chrome, который также увеличил свою пользовательскую базу.
Доля Chrome сейчас составляет 65,94%, за апрель этот показатель вырос на 0,17%. Google не собирается ослаблять свою хватку и недавно компания выпустила версию браузера на архитектуре ARM. Этот браузер сможет работать на новых компьютерах Windows 11 AI PC на процессорах Qualcomm, которые в будущем могут оказаться достаточно популярными.
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Доля браузера Microsoft Edge выросла на 0,12% и составляет сейчас 12,82%. Это не рекордный показатель, поскольку в январе доля Edge на ПК была 12,96%.
Браузер Apple Safari находится на третьем месте с показателем 8,44%, потеряв 0,19%. В отдалении располагается Firefox с долей 6,67%, которая выросла на 0,06%.
- Google Chrome – 65,94% (+0,17%).
- Microsoft Edge — 12,82% (+0,12%).
- Apple Safari — 8,44% (-0,19%).
- Mozilla Firefox — 6,67% (+0,06%).
- Opera — 3,09% (-0,07%).
Если говорить о мобильных браузерах, здесь Chrome также безраздельно властвует, на втором месте находится Safari.
- Google Chrome — 65,68% (+0,39%).
- Apple Safari — 23,75% (-0,51%).
- Samsung Internet — 4,33% (-0,08%).
- Opera — 2,17% (-0,03%).
- UC Browser — 1,43% (-0,01%).
Microsoft Edge на мобильных устройствах только на девятом месте с долей 0,39%.