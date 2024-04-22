iQOO Z9 будет оснащён чипсетом Snapdragon 7 Gen 3, а смартфон Z9 Turbo получит чипсет Snapdragon 8s Gen 3.

Компания iQOO собирается запустить серию Z9 в Китае в эту среду (24 апреля). Ожидается, что в серию войдут модели iQOO Z9, Z9х и Z9 Turbo. iQOO уже некоторое время раскрывает технические характеристики этих смартфонов в преддверии запуска. Теперь реальные изображения iQOO Z9 и Z9 были опубликованы в Weibo, популярной китайской социальной сети.

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Судя по изображениям, iQOO Z9 и Z9 Turbo имеют схожий дизайн. Оба смартфона имеют плоский OLED-дисплей, а на задней панели располагается квадратный модуль камеры, а которой находится система из двух камер. Однако ожидается, что дизайн задней панели Z9x будет уникальнее, чем у его аналога.

На одном из изображений можно увидеть характеристики обоих смартфонов, представленные на странице настроек. iQOO Z9 будет оснащен чипсетом Snapdragon 7 Gen 3, 12 ГБ оперативной с возможностью увеличения на 12 ГБ виртуальной памяти. Объем внутреннего хранилища составляет 512 ГБ. Также известно, что смартфон Z9 Turbo будет оснащен чипсетом Snapdragon 8s Gen 3, 16 ГБ оперативной памяти, также с возможностью увеличения на 16 ГБ виртуальной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Также есть предположение, что Z9 Turbo будет оснащен выделенным графическим чипом для требовательных задач.

При этом модели Z9 и Z9 Turbo будут оснащены массивным аккумулятором емкостью 6 000 мА*ч. Что касается программного обеспечения, то они будут работать под управлением OriginOS 4, которая основана на Android 14. Кроме того, все три модели имеют класс защиты от пыли и воды IP64, о чем iQOO сообщила в официальном посте, опубликованном ранее.