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Zerox852
iQOO готовится представить новые смартфоны серии Z9
24 апреля будут представлены три модели iQOO: Z9, Z9x и Z9 Turbo.

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Китайский производитель электроники iQOO 24 апреля готовится запустить новую серию смартфонов под названием iQOO Z9. Согласно информации от авторитетного информатора Ишана Агарвала из 91mobiles, в серии будут представлены три модели: Z9, Z9x и Z9 Turbo.

По утечке информации, модель Z9x позиционируется как бюджетный вариант с  ЖК-дисплеем размером 6,72 дюйма, максимальной частотой обновления экрана в 120 Гц, чипсетом Snapdragon 6 Gen 1 и двойной задней камерой с основным модулем на 50 Мп. Она также будет иметь разъем для наушников 3,5 мм, поддержку технологии быстрой зарядки на 44 Вт и боковой сканер отпечатков пальцев.

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Смартфон Z9 будет оснащён 6,78-дюймовой панелью AMOLED с частотой обновления 144 Гц и процессором Snapdragon 7 Gen 3. Система камер останется такой же как и на более дешевой модели, хранилище и память будут использовать технологии UFS 2.2 и LPDDR4X соответственно.

Обе модели, Z9 и Z9 Turbo, получат зарядку на 80 Вт и датчики отпечатков пальцев под дисплеем. Верхний вариант линейки, Z9 Turbo, будет оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, а также LPDDR5X и UFS 4.0 для памяти и хранилища соответственно.

Предполагается, что система камер Z9 Turbo получит обновление в виде сверхширокоугольного объектива на 8 МП. Все три модели будут оснащены батареей ёмкостью 6000 мАч и работать на базе OriginOS 4, основанной на Android 14. Дизайн устройств пока не подтверждён, но утечка предполагает использование пластиковых задних крышек для всех трёх моделей.

Стоит отметить, что компания iQOO известна своими инновационными подходами к разработке смартфонов и активно участвует в гонке за технологическими достижениями на рынке мобильных устройств. Поэтому ожидания от новой серии iQOO Z9 высоки, и многие пользователи надеются на то, что эти смартфоны принесут им новые возможности и удовлетворят все потребности в повседневном использовании современных гаджетов.

#смартфон #смартфон 2024 #iqoo
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