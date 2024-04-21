Данное устройство может похвастаться толщиной всего 19,9 мм и весом 69 г, что довольно-таки компактно.

Мобильные игры становятся все более интенсивными, и во время длительных игровых сессий мобильные телефоны могут сильно нагреваться. Чтобы решить эту проблему, суббренд Vivo компания iQOO официально представила свою первую магнитную охлаждающую клипсу. Полные характеристики Magnetic Clip еще не опубликованы, но она может похвастаться толщиной всего 19,9 мм и весом 69 граммов. По словам представителей iQOO, клипса доступна в цветах Crystal White и Ice Shadow Black и будет совместима с широким спектром смартфонов, включая такие популярные бренды, как Apple, Xiaomi, Huawei, Black Shark, Red Magic и Nubia.

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Это не первый раз, когда iQOO выпускает решение для охлаждения мобильных телефонов. В прошлом году она выпустила Cooler Back Clip 2 и Cooler Back Clip 2 Pro. Clip 2 Pro оснащен более крупным чипом охлаждения и медной пластиной, имеет три скорости вращения вентилятора и RGB-подсветку и может охлаждать до 35°C. Оба продукта поддерживают зарядку во время охлаждения.

Подробности о новой магнитной клипсе пока неизвестны, но она может оказаться более компактным и тихим решением, чем Clip 2 с вентилятором. Магнитная система устраняет необходимость в различных механических креплениях и легко устанавливается и снимается. Выпуск Magnetic Clip совпадает с запуском смартфонов серии iQOO Z9 24 апреля. По слухам, будут выпущены три модели: iQOO Z9, iQOO Z9x и iQOO Z9 Turbo. Пока неизвестно, обеспечит ли Magnetic Clip такую же эффективность охлаждения, как оснащенная вентиляторами серия Clip 2, но, скорее всего, это будет более портативный и универсальный вариант для мобильных геймеров.