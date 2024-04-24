Линейка электромобилей BMW 5 Series будет обновлена

Согласно неофициальной информации, недавно представленный электромобиль BMW i5 вскоре получит новый аккумулятор и улучшенный электродвигатель. Инсайдер утверждает, что это произойдёт в марте будущего года.

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Речь может идти об обновлении программного обеспечения, которое сделает электромобиль более эффективным и повысит запас хода. У нынешней модели i5 мощность базовой комплектации составляет 335 л.с. и крутящий момент 295 Нм. Топовая модель M60 xDrive имеет показатели 590 л.с. и 605 Нм.

Также ожидается появление опционального экрана для пассажира. Это должно означать наличие новой операционной системы с полноразмерным проекционным дисплеем Panoramic Vision, который был продемонстрирован в концепте Neue Klasse. Подобные экраны популяризовала в своё время Ferrari на автомобилях вроде 812 Superfast и GTC4Lusso.

Сначала на экранах была лишь информация о параметрах автомобиля, но в итоге появилась возможность управлять на них информационно-развлекательной и навигационной системами. С ростом популярности возможности экранов расширялись. Сейчас изогнутый дисплей находится на приборной панели.

В следующем году электрический внедорожник должен быть модернизирован, чтобы оставаться актуальным до прекращения производства в 2028 году. Мощность базовой модели вырастет с 516 до 535 л.с., M60 xDrive превратится в M60 xDrive. Мощность M70 xDrive увеличится с нынешнего значения в 610 л.с. до 650 л.с.