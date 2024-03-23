Это новый взгляд BMW на будущую линейку своих электромобилей.

Баварский автогигант BMW представил концептуальный взгляд на будущее своих электромобилей — Vision Neue Klasse X. Этот инновационный кроссовер демонстрирует, как может выглядеть новое поколение электрических SUV марки, и является предвестником серийной версии, которая сменит нынешний iX3.

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Vision Neue Klasse X воплощает в себе эволюцию дизайна и технологических решений. Отличительными чертами концепта являются уникальные светящиеся элементы радиаторной решетки, оригинальная оптика и массивный бампер. Нововведениями стали большой проекционный дисплей в салоне, а также 800-вольтовая зарядная система, которая позволяет добиться впечатляющего запаса хода всего за десять минут подзарядки. Дизайн Vision Neue Klasse X наталкивает на мысль о будущей модели BMW X3, причём производство серийной версии ожидается уже в 2025 году.

Следующим этапом станет запуск серийного производства на новом заводе в Дебрецене, Венгрия, а ещё дебют сопутствующей серийной четырёхдверки в 2026 году в Мюнхене. Новая линейка BMW обещает стать «амбициозным рывком вперёд» для бренда в сегменте электромобилей, предложив потребителям шесть различных моделей с улучшенной энергоэффективностью, увеличенным запасом хода и быстрой зарядкой.

Интерьер концепта, как утверждают представители BMW, отражает обновлённую философию марки в отношении обеспечения интуитивности управления с помощью сенсорных экранов и голосовых команд. Новая архитектура еDrive шестого поколения обещает не только двадцатипроцентное улучшение аэродинамики по сравнению с iX3, но и значительный прирост энергоэффективности — на 25%.