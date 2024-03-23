Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Игнатий Колыско
BMW рассекретила концепт Vision Neue Klasse X, дизайн которого ляжет в основу серийного кроссовера
Это новый взгляд BMW на будущую линейку своих электромобилей.

реклама

Баварский автогигант BMW представил концептуальный взгляд на будущее своих электромобилей — Vision Neue Klasse X. Этот инновационный кроссовер демонстрирует, как может выглядеть новое поколение электрических SUV марки, и является предвестником серийной версии, которая сменит нынешний iX3.

реклама

Vision Neue Klasse X воплощает в себе эволюцию дизайна и технологических решений. Отличительными чертами концепта являются уникальные светящиеся элементы радиаторной решетки, оригинальная оптика и массивный бампер. Нововведениями стали большой проекционный дисплей в салоне, а также 800-вольтовая зарядная система, которая позволяет добиться впечатляющего запаса хода всего за десять минут подзарядки. Дизайн Vision Neue Klasse X наталкивает на мысль о будущей модели BMW X3, причём производство серийной версии ожидается уже в 2025 году.

Следующим этапом станет запуск серийного производства на новом заводе в Дебрецене, Венгрия, а ещё дебют сопутствующей серийной четырёхдверки в 2026 году в Мюнхене. Новая линейка BMW обещает стать «амбициозным рывком вперёд» для бренда в сегменте электромобилей, предложив потребителям шесть различных моделей с улучшенной энергоэффективностью, увеличенным запасом хода и быстрой зарядкой.

Интерьер концепта, как утверждают представители BMW, отражает обновлённую философию марки в отношении обеспечения интуитивности управления с помощью сенсорных экранов и голосовых команд. Новая архитектура еDrive шестого поколения обещает не только двадцатипроцентное улучшение аэродинамики по сравнению с iX3, но и значительный прирост энергоэффективности — на 25%.

#автомобили #bmw
+
Написать комментарий (0)
Ким Чен Ын прибыл на военные учения на российском представительском автомобиле Aurus Senat
Госдеп США счёл подаренный Ким Чен Ыну автомобиль Aurus нарушением санкций ООН против КНДР
Dodge анонсировала полностью электрический масл-кар Charger
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Очень краткий обзор оперативной памяти Digma DDR3L на 8 Гб
14
Ноутбук vs компьютер – что выгоднее, и почему сборка игрового ПК в 2 раза дешевле и на 50% быстрее
33
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 4
12
WP: В украинском городе Маков почти не осталось мужчин призывного возраста
31
Китай представил новый кластерный дрон для групповых атак
+
Осмотрев подбитый Abrams изнутри, разведчики РФ заявили, что Т-90 круче
15
ПК за 200 000р vs ноутбук за 250 000р – что быстрее, и стоит ли обращать внимание на видеокарту
6
Японцы не желают видеть американских военных в своих портах и на аэродромах
6
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Март)
3
Генно-отредактированную свиную почку впервые пересадили человеку
3

Сейчас обсуждают

Олесь Кука
16:29
Ну, что, объёбок, у тебя ещё есть сомнения для чего нам нужны мастурбеки? Отработал 30 серебрянников?
На фоне обвала рынка на $7 трлн Китай активно скупает золото, толкая цены к рекордным максимумам
Вадим Кудрявцев
16:21
Очередной последователь бублика и птица -окропил мочой как обычно
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Март)
l33t_h4x00r
16:15
"когда начинаются истерики у девочек " самокритично....
Осмотрев подбитый Abrams изнутри, разведчики РФ заявили, что Т-90 круче
Микола Істин
16:12
Поделись, у меня B450 m.rev, камень 1600.
Гайд: как снизить энергопотребление AMD Ryzen на 20%
N1ghtwish
16:03
"Фирменную ДДР3 вы на "низкое напряжение" не переведёте "одним битом" - она тупо не заведётся на таком напряжении!!!" Что за бред? оригинальные SKhynix\Samsung имеют защиту от записи spd, но они прекр...
Очень краткий обзор оперативной памяти Digma DDR3L на 8 Гб
N1ghtwish
16:01
"Все так и есть: память двусторонняя, все чипы одинаково промаркированы. Причем, оба комплекта идентичные по чипам. За это я переживал: все мы понимаем, откуда "ноги" такой памяти растут..." Дата код...
Очень краткий обзор оперативной памяти Digma DDR3L на 8 Гб
AlexGall
15:59
сложный AIMP... чувак, тебя даже из детского сада выгнали за неуспеваемость?
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 4
Жан Грудачёв
15:58
Рф не поддерживается
Google предоставляет бесплатный доступ к Gemini 1.5 Pro для пользователей по всему миру
Китя
15:43
Тетя знаю что у вас 4090. Это жир, но для стабильной игры требуется не менее 60 ФПС или выше.
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Март)
Михаил Шацкий
15:41
О, те самые знаменитые сравнения ПК и ноута, где не учитывается периферия. Играть на сборке из поста будут на ковре, как я понимаю? Где монитор на 240 гц 18 дюймов, клава и мышь? Пофиг на автономность...
ПК за 200 000р vs ноутбук за 250 000р – что быстрее, и стоит ли обращать внимание на видеокарту
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем