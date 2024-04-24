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Электромобиль-внедорожник BMW iX мощностью 650 л.с. получит небольшие изменения дизайна
BMW iX запланирован на следующий март

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Назначенный на март будущего года электрический внедорожник BMW iX по своему внешнему виду не станет слишком оригинальным, но внутри должно быть больше изменений. Пока эту модель заметили в Европе, показав обновление стиля. В результате автомобиль стал больше похож на модель BMW. Бамперы могут быть не окончательными, в отличие от фар. Автомобиль станет мощнее, у него вырастет дальность хода, будет использоваться больше технологий.

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Передние фары лишились светодиодных ходовых огней вдоль верхней части. Вместо этого применяются наклонные ДХО, как в концепте Neue Klasse X. Такой внешний вид подготовит потенциальных покупателей к следующему поколению BMW X3. Сзади полупрозрачные линзы задних фонарей из iX поменяли на линзы с красным оттенком.

Поступив в производство в следующем году, BMW iX будет оставаться там до середины 2028 года. Эти же источники утверждают, что модель iX xDrive50 поменяют на iX xDrive60, мощность вырастет с 516 л.с. до 535 л.с. M60 xDrive 610 л.с. уступит место M70 xDrive 650 л.с.

#электромобили #bmw
Источник: carbuzz.com
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Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
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