BMW iX запланирован на следующий март

Назначенный на март будущего года электрический внедорожник BMW iX по своему внешнему виду не станет слишком оригинальным, но внутри должно быть больше изменений. Пока эту модель заметили в Европе, показав обновление стиля. В результате автомобиль стал больше похож на модель BMW. Бамперы могут быть не окончательными, в отличие от фар. Автомобиль станет мощнее, у него вырастет дальность хода, будет использоваться больше технологий.

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Передние фары лишились светодиодных ходовых огней вдоль верхней части. Вместо этого применяются наклонные ДХО, как в концепте Neue Klasse X. Такой внешний вид подготовит потенциальных покупателей к следующему поколению BMW X3. Сзади полупрозрачные линзы задних фонарей из iX поменяли на линзы с красным оттенком.

Поступив в производство в следующем году, BMW iX будет оставаться там до середины 2028 года. Эти же источники утверждают, что модель iX xDrive50 поменяют на iX xDrive60, мощность вырастет с 516 л.с. до 535 л.с. M60 xDrive 610 л.с. уступит место M70 xDrive 650 л.с.