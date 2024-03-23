Vision Neue Klasse X появится на дорогах в ближайшие годы и будет выпущен в качестве следующего поколения на смену iX3.

Официально анонсированы автомобили серии 2025 Neue Klasse X. Считается, что эта новая серия станет предвестником серьезных изменений в дизайне моделей BMW.

В то время как Vision Neue Klasse X привлекает внимание своим простым внешним дизайном, интерьер одновременно вдохновлен старыми моделями и включает новые технологии. Этот автомобиль поможет нам предвидеть, что BMW сможет предложить в новой эре в ближайшие годы.

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Vision Neue Klasse X появится на дорогах в ближайшие годы и будет выпущен в качестве следующего поколения, заменив iX3.

Впервые компания BMW представила концепцию Neue Klasse ("Новый класс") в 1962 году, выпустив модель BMW 1500. Этот дизайн, который произвел революцию в сегменте автомобилей среднего класса и добился огромного успеха, символизировал большое модернизационное для того времени движение. BMW черпает вдохновение в этом классическом дизайне и архитектуре при переходе на электромобили. Описываемый как "гармоничный вид и общее видение", пакет фокусируется на эффективности, устойчивости, технологиях и персонализации.

Новая модель имеет знаменитую изогнутую С-образную стойку классической серии, а спереди выделяется знаковая решетка радиатора, состоящая из двух частей. Модель со стеклянной крышей не очень похожа на существующие внедорожники BMW. Дверные ручки практически скрыты между изгибами дверей.

Задняя часть - пожалуй, самая характерная черта автомобиля. Вместе с высокими фарами BMW, изогнутое стекло, которое выглядит как продолжение крыши, является одной из самых ярких деталей, наряду со смягченной эмблемой BMW. Среди других ярких элементов задней части автомобиля - черные накладки и брызговики.

В салоне отсутствуют ставшие привычными в последние годы световые экраны во всю длину, излишняя пластиковая или металлическая облицовка и яркие цвета. Вместо этого предпочтение отдается более мягким, пастельным тонам, технологичному, но простому и немного ностальгическому дизайну. Внутри автомобиля часто встречаются переработанные или полученные из растений детали, и BMW заявляет, что будет использовать такие материалы и в процессе производства.

Информационно-развлекательный экран в центре автомобиля предлагает совершенно иной уровень использования, хотя внешне он не сильно отличается. Экран, обладающий трехосевой подвижностью, может быть расположен в зависимости от предпочтений водителя. Однако самое яркое изменение находится под лобовым стеклом. Эта секция выделяется цифровой проекцией информации.

Этот автомобиль, пока что являющийся концептом, появится на дорогах в следующем году с возможностью персонализации. Неудивительно, что он будет полностью электрическим. По сравнению с предыдущими моделями, он будет обладать на 20% большей плотностью энергии и заряжаться на 30% быстрее. Однако пока нет четкой информации о емкости батареи и дальности хода автомобиля.