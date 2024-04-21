Южнокорейский производитель автомобилей планирует выпустить спортивную версию семейного кроссовера.

Kia готовится к запуску новой версии своего электрического кроссовера EV5 – спортивной модели EV5 GT. Несмотря на то, что официальная премьера ещё не состоялась, изображения и предварительные технические характеристики автомобиля появились на сайте китайского Министерства промышленности и информационных технологий (МИИТ) в рамках процесса омологации.

Изображения показывают, что Kia EV5 GT получит более агрессивный дизайн по сравнению с обычной версией EV5. Ожидается, что отличия будут включать спортивные элементы экстерьера, такие как спойлер, диффузор и уникальные колёсные диски.

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Технические характеристики, опубликованные на сайте МИИТ, указывают на характеристики EV5 GT.

Полный привод: автомобиль будет оснащён двумя электродвигателями – один на передней оси и один на задней.

Мощность: пиковая мощность переднего двигателя составит 215 л.с. и 229 Нм крутящего момента, а заднего – 98 л.с. и 125 Нм.

Динамика: ожидается, что EV5 GT будет обладать отличной динамикой разгона и разгоняться до 100 менее 7 секунд.

Вес и размеры: вес автомобиля составит 2019 кг, а габариты – 416 см в длину, 187 в ширину и 170 в высоту.

Kia EV5 GT будет позиционироваться как более компактная и доступная альтернатива спортивному электромобилю EV6 GT. Он будет иметь меньшие размеры и менее мощную силовую установку, но при этом сохранит спортивный характер и динамичные характеристики.

Kia рассматривает возможность вывода EV5 на рынок Северной Америки, однако окончательное решение ещё не принято. В отличие от EV6 и других моделей Kia/Hyundai/Genesis на платформе E-GMP, EV5 будет иметь полный привод и электрическую архитектуру на 400 В.

Kia EV5 GT – это новый шаг компании в развитии линейки электрических кроссоверов. Спортивная версия EV5 обещает предложить привлекательное сочетание динамичных характеристик, стильного дизайна и доступной цены, привлекая внимание широкой аудитории.

Kia планирует выпустить кроссовер в начале 2025 года.