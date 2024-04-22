Новая функция WhatsApp облегчит общение с близкими

Изображение: @Alexander Shatov/Unsplash

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Разработчики популярного мессенджера WhatsApp продолжают работать над улучшением функционала приложения. Недавно в версии для Android была обнаружена полезная новинка - вкладка "Избранное" в списке контактов.



Она позволит пользователям добавлять в избранное наиболее часто используемые чаты, что избавит от необходимости каждый раз прокручивать весь список контактов в поисках нужного собеседника. Особенно удобно это будет для голосовых и видеозвонков близким людям.



Пока функция находится на начальной стадии разработки и недоступна даже тестировщикам бета-версии. Потребуется некоторое время прежде, чем она появится у рядовых пользователей. Но первыми этой функцией смогут воспользоваться владельцы смартфонов под Android.