Microsoft готовит к релизу Surface Pro 10 для потребительского рынка

Планшет Microsoft Surface Pro 10 уже было анонсирован, но только в мае появится его потребительская версия. 20 мая Microsoft проведёт посвящённое Surface и Windows мероприятие, а за месяц до этого на платформе Geekbench появилось описание будущего устройства.

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Планшет работает на процессоре Snapdragon X Plus, более доступном по цене варианте Snapdragon X Elite. Здесь десять вычислительных ядер, работающих на частоте до 3,42 ГГц. Шесть из этих ядер является производительными, остальные экономичными. Объём оперативной памяти достигает 16 ГБ, что является минимальным требованием для работы алгоритмов искусственного интеллекта. Результат тестирования в Geekbench ML Score составил 1903 балла, показывая скорость работы в связанных с искусственным интеллектом задачах.

24 апреля компания Qualcomm собирается предоставить больше информации относительно новых процессоров Snapdragon X. Помимо этих чипов, новый планшет Surfers получил экран OLED, клавиатуру с кнопкой Copilot и ряд других улучшений. В целом дизайн потребительского планшета должен быть похож на версию Surface Pro 10 for Business.

Это устройство станет одним из первых на чипах Snapdragon X с поддержкой ИИ. Также Microsoft собирается анонсировать модель ноутбука Surface Laptop 6 тоже на чипах Snapdragon.

Конкуренты отставать не собираются. Среди них ведущий производитель компьютеров, китайская компания Lenovo, которая готовит ноутбук Yoga 7 Snapdragon Edition.