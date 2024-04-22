В будущем компания надеется добиться ещё большего успеха добавляя больше ресурсов, обеспечивая ещё большую масштабируемость и применяя ИИ.

Microsoft похвасталась, что её собственная облачная служба Azure HPC смогла сократить продолжительность процесса проектирования ноутбуков Surface и в будущем компания надеется добиться ещё большего успеха за счёт использования искусственного интеллекта, сообщает The Register.

Источник изображения: Ashkan Forouzani, Unsplash

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Главный инженер Прасад Рагхавендра (Prasad Raghavendra) рассказал, что программное обеспечение для структурного моделирования и инженерного анализа внедряется в Azure HPC с 2015 года, к 2016 году «редмондский гигант» полностью перенёс структурное моделирование Surface Pro 4 и ноутбука Surface в Azure HPC с локальных серверов.

Специалист рассмотрел процесс проектирования шарниров. Динамическое моделирование падения ноутбука было выполнено на сотнях ядер кластера Azure HPC с использованием решателя Abaqus Explicit, полученные результаты позволили завершить проектирование за одну итерацию. «В течение нескольких дней выполняются сотни симуляций для оценки различных конструктивных идей и решений, позволяющих сделать устройство надёжным», — объяснил Рагхавендра.

Это позволило сэкономить значительные затраты на инструменты, прототипирование и тестирование, а также время. Microsoft планирует использовать накопленный опыт, добавляя больше ресурсов и обеспечивая ещё большую масштабируемость физического моделирования.